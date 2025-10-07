"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

İsrail'in alıkoyduğu bir grup Türk vatandaşı, Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönecek

07 Ekim 2025, Salı 10:16
İsrail’in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu bir grup Türk vatandaşı, Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere Batı Şeria’daki sınır kapısına ulaştı.

Aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü geçişine getirildi.

İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nde tutulan aktivistleri taşıyan cezaevi nakil araçları, sınır kapısına doğru geçiş yaptı.

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkoymuştu.

Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti.

Pazar günü de 29 aktivist İspanya'ya, pazartesi ise 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya gönderilmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

AA

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Gazze'de ateşkese çok ama çok yaklaştık

    İsrail'in alıkoyduğu bir grup Türk vatandaşı, Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönecek

    Mersin'de işçi servisi şarampole devrildi: 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar

    BM Özel Raportöründen UEFA'ya ''İsrail'i men" çağrısı: 'Rusya, 4 günde men edildi, tutarlı olmalıyız'

    Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

    Silahlı saldırıya uğrayan Avukat Serdar Öktem kaldırıldığı hastanede öldü: Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

    Öğretmenlik mesleğinin itibarı zedeleniyor

    İran, 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkladı

    Ailelere çok iş düşüyor - Yetişkinler de telefon bağımlısı

    Müküslü (Mıks) Hamza

    Deccal Arabistan’da mı çıkacak?

    İmamoğlu: Adil olmayan barış kalıcı olamaz

    İstanbul ve çevre iller için kuvvetli sağanak uyarısı

    Dün hükümeti kurdu bugün istifa etti

    Everest Dağı'nda mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu: Bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeni karar
    Genel

    'Hayatımda hiç bu kadar uzun süre Aksa’dan uzak kalmadım'
    Genel

    Uysal, Yeni Asya Standını ziyaret etti
    Genel

    Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
    Genel

    İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan!
    Genel

    'Özgürlük Filosu'ndaki Galli hemşire Evans'tan bütün insanlara çağrı: Filistin'e gidin!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    BM Özel Raportöründen UEFA'ya ''İsrail'i men" çağrısı: 'Rusya, 4 günde men edildi, tutarlı olmalıyız'
    Genel

    Kocaeli 15. Kitap Fuarı kapılarını açtı: Okuyucu kitapla buluştu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.