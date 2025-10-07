Öğretmenlik mesleğinin itibarı zedeleniyor

Eğitim Sen Tokat Şubesi yöneticileri, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel, Eğitim Enternasyonali’nin bu yılki “Öğretmenler İçin Birlikte, Yarınlar İçin Birlikte” şiarını hatırlatarak, Türkiye’nin imzaladığı Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini de vurguladı. Özel, öğretmenlerin içinde bulunduğu durumu şu sözlerle özetledi: “Eğitim ve bilim emekçileri, OECD ülkeleri içinde ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından hâlâ son sıralarda yer almaktadır. Derinleşen ekonomik kriz, siyasî baskılar, demokratik hak gaspları ve kamusal eğitime yönelik piyasacı saldırılar öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelemektedir.” Tokat - anka

