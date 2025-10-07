"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ABD ile Kanada'nın "Altın Kubbe" savunma projesinde işbirliği içinde

07 Ekim 2025, Salı 20:58
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Kanada'nın, "Altın Kubbe" (Golden Dome) savunma projesinde yakın işbirliği halinde çalıştığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırlarken ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ve Kanada'nın "Altın Kubbe" (Golden Dome) savunma projesinde beraber çalıştığına işaret ederek, "Çok yakın işbirliği içinde olduğumuz bir konu Golden Dome. Bu bir koruma mekanizması. Nasıl çalıştığını görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, Kanada ile birçok ortak alanda beraber çalıştıklarını kaydederek, "İki ülke için Golden Dome üzerinde birlikte çalışacağız ve bu proje çok önemli olacağını düşündüğüm bir şey. Bu korumaya sahip olmak istiyoruz. Gerçekten inanılmaz bir teknoloji." dedi.

Trump, mayıs ayında kamuoyuna duyurduğu proje ile ilgili olarak, sistemin kendi görev süresi bitmeden 3 yıl gibi bir sürede hayata geçirileceğini ve inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.

Trump ayrıca, "Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor." ifadesini kullanmıştı.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

