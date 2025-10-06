İmamoğlu: Adil olmayan barış kalıcı olamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Eylül’de ilan ettiği ateşkes ve rehine takası planını bazı şartlarla kabul ettiğini duyurmasına ilişkin açıklama yapıldı.

İmamoğlu, “Bu plan, bölgenin geleceğini belirleyecek daha büyük bir hedefin kapısını da aralamalı: İki devletli çözüm ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı. Unutmayalım, adil olmayan barış kalıcı olmaz. Gazze’nin geleceği güçle değil, vicdanla, adaletle ve meşruiyetle inşa edilmelidir. Uluslararası toplumun görevi, insanlığın onurunun garantörü olmaktır. Bugün atılacak her adım, yalnızca Gazze’de değil, tüm dünyada vicdanı ve umudu güçlendirecektir” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

