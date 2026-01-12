"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi

12 Ocak 2026, Pazartesi 01:01
Valilikten yapılan açıklamada, ağır hava şartları sebebiyle tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, şehir genelinde bugün ağır hava şartlarının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, "Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu'; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Kuvvetli yağış uyarısı 

İstanbul Valiliği, kentte sıcaklıkların düşmesi ve yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, kentte akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıkların 4 ile 9 derece arasında seyredeceği aktarılan açıklamada, "Rüzgar, kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek ve hamle hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkacaktır. Anadolu Yakası'nda sıcaklıklar gün içinde 11 dereceden 6 dereceye kadar düşecektir. Rüzgar sabah saatlerinde batı-güneybatıdan eserken, öğleden itibaren kuzey-kuzeydoğu yönüne dönecek ve hızı saatte 48 kilometreye kadar ulaşacaktır. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, kentte 12 Ocak Pazartesi aralıklı kar yağışlı (2/3°C), 13 Ocak Salı parçalı ve çok bulutlu (-1/5°C), 14 Ocak Çarşamba aralıklı yağmurlu (4/9°C), 15 Ocak Perşembe parçalı bulutlu (7/11°C) havanın beklendiği bildirildi.

İstanbul Valiliğinden eğitimde tatil kararından istisna tutulan kamu personeline ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verilmesine ilişkin karardan hariç tutulan kamu personeline kentteki yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görevlilerinin de eklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "12 Ocak günü olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime verilen bir günlük tatil kararında istisna tutulan kamu personeline ilimizde bulunan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan personel de eklenmiştir. Bu personel, emniyet ve sağlık kuruluşlarında görev yapan personel gibi kapsam dışında tutulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelinde yarın olumsuz hava şartlarının beklendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, "Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu'; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." bilgisi paylaşılmıştı.

 

AA

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi

    THY, AJet ve Pegasus bazı seferlerini iptal etti

    ABD İran’a saldırı planı yapıyor

    AB’den Suriye’de siyasî diyalog çağrısı

    Tahliye uzlaşması

    MÜSİAD: Faiz büyümeyi boğuyor

    Enflasyon rakamlarının sahte olduğu doğrulandı: EPDK TÜİK’i yalanladı

    Basın kartı vermediği gazetecilerin bayramını tebrik etti

    Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu yangın çıktı: 3 kişi öldü

    Eğitimci Mehmet Emin vefat etti

    Yeni Asya Neşriyat Çukurova Kitap Fuarı'nda

    Fenerbahçe, Süper Kupa'yı kaldırdı - Galatasaray, üst üste ikinci kez Süper Kupa'da kaybetti

    İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

    Medvedev: Ukrayna'da Avrupa'nın ve NATO'nun konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

    Gazze sürekli saldırı altında! - İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor!

    Ankara'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine dikkat!

    Suriye ordusu: Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahalle de kurtarıldı - Ürdün ve ABD: Destekliyoruz

    Galatasaray ile Fenerbahçe 405. kez karşı karşıya geliyor

    İstanbul'a sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kocaeli’de okuma programı buluşması: Okumak şifadır
    Genel

    Yazarımız İbrahim Günaydın dualarla uğurlandı
    Genel

    Fuara gençlerin ilgisi yoğun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.