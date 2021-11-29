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29 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İstanbul'da tam fırtına alarmı: 1 kişi vefat etti, ağaçlar söküldü, çatılar uçtu!

29 Kasım 2021, Pazartesi 16:34
Tam fırtına nedeniyle Maltepe ve Pendik'teki iskelelerde bağlı bazı tekneler hasar gördü, Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Sultangazi'de ağaçlar söküldü, çatılar uçtu. Beylikdüzü'nde rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

İstanbul'da öğleden sonra hızını artıran rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

 

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu. Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı. Elif Şanver'in olay yerinde vefat ettiği olayda çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de rüzgarın etkisiyle inşaat halindeki bir binadan beton parçaları yoldan geçen bir vatandaşın üzerine düştü. Yaralanan vatandaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ağaçlar yerinden söküldü çatılar uçtu, tekneler hasar gördü

Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Halkalı'daki metro çalışmalarında kullanılan vinç devrilirken, Bağcılar'da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı görüldü.

Çatalca Serbest Bölge girişinde bulunan saat kulesi ise fırtına nedeniyle devrildi. Kulenin devrilme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Üsküdar, Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultangazi'de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü. Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede çatılardan kopan parçalar ve savrulan reklam panolarının düşmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Haraççı Araç Muayene İstasyonu ve Beylikdüzü Bakırcılar Sanayi Sitesi'nin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Bazı metrobüs duraklarında ise rüzgar nedeniyle hasar oluştu.

Sitelerin bahçelerindeki spor aletleri rüzgardan zarar görmemeleri için bağlanarak sabitlendi.

Çamlıca Tepesi'nde Türk bayrağı koptu

Çamlıca Tepesi'ndeki Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı.

D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi'nde bir kamyonet, Çatalca-Büyükçekmece istikametinde ise 2 kamyon, seyir halindeyken rüzgarın etkisiyle devrildi.

Kuru yük gemisi iskeleye çarptı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı seferlerinin de katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

Ambarlı Limanı'nda ise fırtına nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi iskeleye çarptı. İstanbul Şehir Hatları, Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kadıköy, İstinye-Çubuklu Arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Rumelikavağı-Eminönü, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer arasında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı.

İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibarıyla çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

AA

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