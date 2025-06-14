Almanya: İki devletli çözüm şart

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Orta Doğu'daki insanî durumu eleştirerek, yalnızca iki devletli bir çözümle kalıcı barışın sağlanabileceğini vurguladı.

Gazze'deki durumun aciliyetine dikkat çeken Wadephul, insanî yardımın önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Bakan Wadephul, Orta Doğu seyahati öncesi yazılı açıklamada bulundu. Wadephul, "Federal hükümet, ateşkes, Gazze'ye insanî yardımın engelsiz erişimi ve esirlerin serbest bırakılması için aralıksız çaba sarf ediyor. Bu konuda geçtiğimiz haftalarda İsrailli meslektaşımla defalarca görüşmeler yaptım." ifadelerini kullandı.

BM yine ateşkes talep etti BM Genel Kurulu, ABD’nin 4 Haziran’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısını veto etmesinin ardından, Perşembe günü yapılan oylamada aynı içerikteki tasarıyı 12’ye karşı 149 oyla kabul etti. Genel Kurul salonunda İspanya öncülüğünde ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin eş sunuculuğunu üstlendiği Gazze’de derhal ateşkes talebini içeren tasarı oylandı. Olağanüstü acil özel gündemle toplanan Genel Kurul’daki oylamada BM’ye üye 193 ülkeden 149’u “evet” oyu ile tasarıya desteğini ortaya koyarken 12 ülke karşı çıktı ve 19 ülke de çekimser kaldı. ABD, İsrail, Macaristan ve Paraguay tasarıya “hayır” oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

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