Hukuku uygun, ama ahlâkî değil

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı CHP’li Hakan Bahçetepe’nin yerine yapılan seçimde AKP’li Eray Karadeniz’in başkan vekili seçilmesine tepki göstererek “Hukuku uygun ama ahlâka, demokratik teamüllere uygun değil” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasına değinen Çömez, “Elde somut ve sabit, hukukun genel kurallarına uygun gerekçeler yok. Cezavine götürülüş ve kamuoyuna takdim ediliş biçimi de ayrı bir konu. Ancak millet iradesi bugün gasp edilmiştir. 275 bin kişinin oy kullandığı seçimler yok sayılmıştır. Hukuku uygun ama ahlâka, demokratik teamüllere uygun olmayan bir şekilde belediye başkanı seçildi” dedi. TBMM - anka

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