Netanyahu: Tehlike ortadan kalkana kadar saldırılar sürecek - İsrailliler sığınaklarda uzun süre kalabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.

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Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan konuşmasında, "İsrail'in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etme" gerekçesiyle İran'a saldırı başlattıklarını duyurdu.

İsrail'e yönelik İran tehlikesi ortadan kalkana kadar saldırıların süreceği tehdidinde bulunan Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı soykırımcı söylemler geliştirdiğini ve bunu nükleer programıyla desteklediğini iddia etti.

Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.

İran'ın bu hızla çok kısa sürede nükleer silah üretebileceğini söyleyen Netanyahu, bunun İsrail için tehlike olduğunu savundu.

Netanyahu, başlattıkları saldırının adının "Yükselen Aslan" olduğunu duyurarak "İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz'daki İran'ın ana zenginleştirme tesisini hedef aldık." dedi.

İran'ın balistik füze programına saldırdıklarını belirten İsrail Başbakanı, geçen yıl İran'ın kendilerine 300 füze ateşlediğini, kendilerinin ise bir ton patlayıcı taşıyan 25 füze ateşlediklerini belirtti.

Netanyahu, İran'ın 3 yıl içinde 10 bin balistik füze üretmeyi hedeflediğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savunarak İran'a çok büyük darbe vurduklarını, sorunlarının İran halkıyla değil rejimiyle olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda uzun süre kalmaları gerekebileceğini belirtti

Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını iddia etti.

İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim adamlarını vurduklarını kaydeden Netanyahu, "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini belirtti.