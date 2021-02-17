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17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kar yağışının etkili olduğu yurt genelinde son durum?

17 Şubat 2021, Çarşamba 19:48
Yurt genelinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, bazı kentlerde kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sakarya kent merkezine yakın kırsal mahallelerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı, araçları kar altında kalan vatandaşlar yürüyerek veya toplu taşıma araçlarını kullanarak işlerine gitti.

Çarşı esnafı dükkanlarının önünde biriken karları kürürken, belediye ekipleri de işlek noktalarda kar birikmesini ve buzlanmayı önlemek için çalıştı.

Yağışın etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve güvercinleri vatandaşlar besledi.

Yağış Kocaali, Hendek ve Karasu ilçelerinde de yoğunluğunu devam ettirdi.

Kocaali ilçesinde yer alan Çam Dağı'nda oluşan güzel manzara, havadan görüntülendi.

Zonguldak

Kar yağışının etkili olduğu Zonguldak-İstanbul kara yolunda denetimlerini sürdüren ekipler, araçlarında zincir bulunmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor, ağır tonajlı araçların geçişi ise kontrollü sağlanıyor. 

Kara yolunda, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu. 

60 yerleşim yerinin yolu kapandı

Alınan bilgiye göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal bölgelerdeki mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki kapalı olan 43 mahalle yolundan 31'i ulaşıma açıldı, kalan 12 mahalle yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yol kürüme çalışmalarını yanı sıra olası buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Karabük İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Eskipazar'da 9, Ovacık'ta 7, Yenice'de 9 ve Safranbolu'da 1 olmak üzere toplam 27 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Bartın'da da etkili kar yağışı nedeniyle 21 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, ekiplerin kar kürüme ve yol açma çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 13, Ulus'ta 3 ve Kurucaşile'de 5 olmak üzere 21 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede yürütülen yol açma çalışmalarında acil hastalara, diyaliz hastalarına, doğum ve ölüm gibi durumlarda öncelik sağlanıyor.

Kırşehir-Kayseri kara yolunda tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor 

Kırşehir-Kayseri kara yolunda, aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kırşehir ve Mucur ilçesi arasındaki İnaç köyü yakınlarında meydana gelen kar sürgünü, buzlanmaya neden oluyor. 

Trafik ekipleri, Kırşehir ve Mucur ilçesi çıkışlarında araçların kontrollü geçişine izin veriyor. Karayolları ekipleri, tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Bu arada, İnaç köyü yakınında tırın devrilmesi sonucu bu noktada ulaşım tek şeritten sağlanıyor. 

Erzurum'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi nedeniyle, Erzurum'un Çat ilçesini Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Mercan beldesine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

Ayrıca ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum ile Tekman ilçesi arasındaki dağ yolunda da ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yollarındaki temizlik çalışmalarının yanı sıra kardan kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor. 

Bursa-İzmir kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Bursa-İzmir kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar oluyor.

Yolun özellikle Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi mevkisinde kar ile buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kayganlaşan yolda meydana gelen hasarlı kazalar, ulaşımı aksatıyor. Bu nedenle bazen kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.

Yolda önlem alan trafik ekipleri, kazaların yaşandığı yerlerde çalışma yaparak aksamaları gidermeye çalışıyor.

Karayolları ekipleri de kar küreme araçlarıyla güzergahı ulaşıma açık tutarak, tuzlama çalışması yapıyor.

AA

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