1448 Hicrî yılın başlamasıyla birlikte Kâbe'nin örtüsü yenilendi. Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî İşleri Genel Kurumundan yapılan açıklamada, Kâbe örtüsünün değiştirilme işleminin 154 kişilik uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Yeni çekilen 47 parça ve 1415 kilogramlık örtünün değiştirme işlemi saatler sürdü. Kâbe örtüsünün yapılması için yaklaşık 825 kilogram saf ipek, 180 kilogram gümüş ve altın kullanıldı. Yenisiyle değiştirilen eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra müzelerde sergilenmesi için İslâm ülkelerine gönderiliyor. Gümüş ve altın kullanılarak hazırlanan Kâbe’nin kuşağında Kur’ân-ı Kerîm’den ayetler yer alıyor. Haber Merkezi

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