Kalkınmanın temel şartı hukuk güvenliğidir

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye ekonomisinin temel taşı olan üretim kesiminin yaşadığı meselelere dikkat çekerek, sanayici ve ihracatçının içinde bulunduğu ağır şartların ülkenin ekonomik geleceği açısından ciddi riskler taşıdığını ifade etti.

Enflasyonla mücadelenin üreticiyi baskılayarak değil, üretimi destekleyerek yapılacağını söyleyen Altıntaş, Türkiye’nin küresel ekonomik rekabet şartlarında güçlü kalabilmesinin üretim altyapısının korunmasına bağlı olduğunu, sanayicinin, çiftçinin ve girişimcinin önünün açılması gerektiğini vurguladı. Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Altıntaş, hukuk devletinin güçlendirilmesi, demokratik standartların yükseltilmesi ve üretim ekonomisinin desteklenmesi çağrısında bulunarak, “Devletinden korkan değil, devletine güvenen; hukukuna, hâkimine ve kurumlarına inanan bir toplum inşa etmek zorundayız. Türkiye’nin ekonomik geleceği de toplumsal huzuru da buna bağlıdır” diye konuştu. ANKARA - MEHMET KARA

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