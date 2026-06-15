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15 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Tarım arazileri alarm veriyor

15 Haziran 2026, Pazartesi 00:17
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’de tarım arazilerinin son 30 yılda yaklaşık 3 milyon hektar azaldığını belirtti.

Buna göre tarım alanları 27 milyon hektar seviyesinden 24 milyon hektara kadar geriledi. Bayraktar, bu kaybın gıda güvenliği açısından uzun vadeli riskler barındırdığına dikkat çekti.

Açıklamada, özellikle plansız şehirleşme, sanayi genişlemesi ve altyapı yatırımlarının verimli tarım arazilerini her geçen yıl daha fazla baskı altına aldığı ifade edildi. Toprakların önemli bir kısmının erozyon ve yanlış kullanım sebebiyle verim kaybına uğradığı da belirtildi. Bayraktar, sürdürülebilir üretim için toprağın yapısını koruyan yöntemlere geçilmesi gerektiğini vurguladı. TZOB, tarım arazilerinin geleceği için planlama süreçlerinde önceliğin düşük verimli alanlara verilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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