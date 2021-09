Obruklar artıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,“Çekilen yeraltı suları obruk sayısını arttırıyor. Türkiye genelinde 250 obruk oluştu” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sulama suyu sorununa karşı, su tasarrufunun sağlanmasına yönelik sulama modellerinin tesbit edilmesi ve su potansiyeline göre uygun ürün deseninin belirlenmesi gibi tedbirlerin alındığını belirtti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde tarımsal sulama suyunda yaşanan sorunları, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesine cevap veren Bakan Pakdemirli, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından geliştirilen sulama projelerinin planlama çalışmaları kapsamında ilgili Kuramlarının ve diğer Kuramların görüşlerine göre sulamada su tasarrufunun sağlanmasına ve suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik sulama modellerinin tesbit edilmesi, su potansiyeline göre uygun ürün deseninin belirlenmesi gibi tedbirler önerilmekte ve önerilen tedbirlerin uygulanması sağlanmaktadır” dedi.

250 OBRUĞUN 175’İ KONYA HAVZASINDA

Konya Kapalı Havzasında 175 adet obruk bulunduğunu açıklayan Pakdemirli, Türkiye sınırlan içinde 250 adet obruk olabileceğinin tahmin edildiğini, yeraltı suyu seviyesindeki düşümlerin ise yeraltı suyu kütlelerine göre değişim gösterdiğini ifade etti. Yeraltı suyu kooperatiflerinin yüzde 61’inin modern sulama sistemleri ile sulama yaptığını belirten Pakdemirli, ferdî kullanıcılara da damlama ve yağmurlama sulama sistemlerine göre tahsis yapıldığını kaydetti. Tarımda en önemli girdi maliyetlerinden birinin de sulama suyunun oluşturduğuna dikkat çekti. Kuraklığın yoğun etkisi sebebiyle yeraltı sularına yüklenilmesinin yeraltı suyunun daha çok çekilmesine sebep olduğunu ifade eden Gürer ise sonuçta enerji ile yeryüzüne çıkarılan suyun, elektrik faturalarını ciddî oranda arttırdığını söyledi.

SU SORUNU HAT SAFHADA

Yeraltından elektrik enerjisi kullanarak çıkarılan sulama soyunun maliyetinin her geçen yıl katlanarak arttığını anlatan Gürer, bazı bölgelerde artık yeraltından da su çıkarılamaz olduğuna işaret etti. Küresel ısınma ve kuraklıkla gelen su sorunun hat safhaya ulaştığını söyleyen Gürer, “Bakanlık bu konuda sadece tasarruf önererek sorunu çözemez. Çok sayıda köy ve kasabada kaynak suları boşa akmaktadır Bu suların, sulama suyu olarak kullanılmasına yönelik altyapı oluşturulmalıdır. Örneğin Niğde Halaç ve İmrahor gibi başlanmış, ancak yıllardır tamamlanamayan göletler bir an önce tarımın hizmetine sunulmalı, sulama göletine ihtiyaç duyulan bölgelerde de bir an önce sulama göleti inşaatına başlanılmalıdır” dedi.