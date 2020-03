Ramazan da evde geçecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, canlı yayınında soruları cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlara ramazan ayı için çağrıda bulunan Selçuk, “Bu ramazanda daha ziyade evde kalacağız. Ailelerimizle beraber iftar yapacağız. Belki de ramazanın ruhuna daha uygun bir ramazan geçireceğiz, evde ailelerimizle beraber. Her zaman her şeyin başı sağlık. Önce sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olsun. İnsanımızın sağlığı yerinde olsun. Biz her zaman diyoruz ki diğer toplu etkinliklerimizi, programlarımızı her daim yaparız. Ama bu dönemde en önemli şey evde kalmamız” şeklinde konuştu.