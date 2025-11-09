"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Filipinler'deki Kalmaegi Tayfunu'nda 224 kişi öldü

09 Kasım 2025, Pazar 13:31
Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve sel sebebiyle ölü sayısının 224'e yükseldiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kalmaegi (Tino) Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısının 224'e yükseldiği, kayıp 109 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tayfundan 3 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiği kaydedilen açıklamada, 74 binden fazla binanın hasar aldığı ifade edildi.

Filipinler, Kalmaegi'nin ardından süper tayfunla karşı karşıya

Filipinler Meteoroloji Bürosundan (PAGASA) yapılan açıklamada da "süper tayfuna" dönüşen Fung-wong'un (Uwan), ülkenin kuzeydoğu kıyılarında etkisini göstermeye başladığı aktarıldı.

Hızı saatte 185 kilometreye ulaşan süper tayfun Fung-wong nedeniyle 11 bölgede yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kuzeyde tayfunun vurması beklenen bölgelerde yetkililer yarın ve 11 Kasım'da okulları ve çoğu kamu kurumunu önceden kapatma kararı aldı.

Ayrıca 325 yurt içi ve 61 uluslararası uçuş iptal edilirken, yetkililer fırtına nedeniyle dalga boyunun 3 metreyi aşabileceği konusunda uyardı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda, tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi ölmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Japonya-Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

    "Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok''

    Belçika'dan 150 bin gence ''gönüllü'' askeri hizmet verme çağrısı

    Milli Takım, Bulgaristan ve İspanya mesaisine yarın başlıyor

    Filipinler'deki Kalmaegi Tayfunu'nda 224 kişi öldü

    Malezya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

    Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    Bu ne işgüzarlık?

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    Ahmet Hakan da isyan etti - AYM kararları uygulanmalı

    Meclise yeni fezlekeler sevk edildi

    “Maaşımız yetmiyor”

    300 bin iş yeri kapanabilir

    'Slogan atmıyoruz gerçekten açız'

    Gannuşi, açlık grevinde

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu ne işgüzarlık?
    Genel

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi
    Genel

    Diyarbakır’da panel heyecanı
    Genel

    Ahmet Hakan da isyan etti - AYM kararları uygulanmalı
    Genel

    300 bin iş yeri kapanabilir
    Genel

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gannuşi, açlık grevinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.