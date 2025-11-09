Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

Sosyal medyada da vatandaşların M.Kemal için Mevlid okutulmasına tepki göstermesine yönelik Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Dr. Bünyamin Okumuş'un açıklamaları da büyük tepki çekti.

Kocaeli Valiliği M. Kemal için mevlid okutacakmış

Camiler politik istismar alanı değildir İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mustafa Kemal’in ölümünün 87. yıl dönümünde 10 Kasım’da camilerde Mevlid okutulacağını duyurdu. Dervişoğlu’nun, Mevlid okutulacağını duyurması, “dinî mekânların siyasî amaçlarla kullanılmaması gerektiği” tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Din İşleri Yüksek Kurul Uzmanı Dr. Bünyamin Okumuş ise gelen tepkiler üzerine, “Burası, Atatürk’ün kurduğu bir kurumdur. Atatürk Diyanet’i, dinle ilgili doğru bilgiyi halka anlatsın diye kurmuş. Atatürk’e rahmet okumak vefa borcumuzdur, bu borcu ödemek de birinci vazifemizdir. Atatürk ölmez bir eser bırakmıştır. Atatürk olmasa kulağınıza ezan mı okunurdu, yoksa bir kilisede vaftiz mi olurdunuz? Atatürk’ün hatıralarına ve heykellerine saldıran zavallılar, sizin yel değirmenlerine savaş açan Donkişot’tan ne farkınız var?” dedi. Okumuş’un sözleri de tepki çekti. Dinî temsil makamında bulunan kişilerin, toplumu ayrıştıracak ve inancı zedeleyecek söylemlerden uzak durması gerektiği düşünülüyor.

