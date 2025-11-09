300 bin iş yeri kapanabilir

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde basit usulde vergilendirmeyle ilgili alınan kararların sahadaki esnafı hazırlıksız yakaladığını ve ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Palandöken, özellikle sermaye gücü zayıf olan küçük esnafın bu yeni düzenlemeler karşısında zorluk yaşadığını vurgulayarak, “Basit usul kapsamındaki esnafların birçoğu için artık gün yaklaşıyor. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar” dedi. Sermaye yetersizliği ve zorlayıcı mevsim koşullarıyla esnafın ciddi sıkıntı yaşadığını vurgulayan Palandöken, sosyal güvenlik primlerinin yıllık 120 bin lirayı bulduğunu hatırlattı. Destek sağlanmazsa 250 ila 300 bin iş yerinin kapanabileceği uyarısında bulundu. Ankara - Adnan Solmaz

