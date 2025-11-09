Diyarbakır’da panel heyecanı

Diyarbakır bugün önemli bir panele ev sahipliği yapacak. Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen programda, “Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu Meselesi” konuşulacak. Dün gerçekleştirilen masa çalışmalarında ortaya konan deklArasyonların da kamuoyuyla paylaşılacağı panele yoğun bir katılım bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu meselesi Diyarbakır’da konuşulacak

Diyarbakır’da çözüm arayışları

DİZİ-ARAŞTIRMA-İNCELEME: TERÖRE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI - İÇ VE DIŞ UNSURLARIN ZORLAMASI Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Risale-i Nur Enstitüsü tarafından Diyarbakır’da, “Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu Meselesi” ana başlığı altında iki gün sürecek akademik bir program gerçekleştiriliyor. Programda son günlerin güncel tartışma konusu olan “Terörsüz Türkiye” bağlamında ele alınan yeni süreçle ilgili gelişmeler değerlendirilecek. Masa çalışmaları dün gerçekleştirildi Dün yapılan masa çalışmalarına otuza yakın akademisyen, araştırmacı yazar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Konunun alt başlıklar halinde değerlendirildiği oturumlardan çıkan sonuç ve değerlendirmeler 9 Kasım Pazar günü (bugün) Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 13.30’da başlayacak olan panelde kamuoyu ile paylaşılacak. Yeni Asya TV’de canlı olarak yayınlanacak Açış konuşmasını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik’in yapacağı panelde M. Galip Ensarioğlu, M. Emin Ekmen, Felat Bozarslan, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Battal, Doç. Dr. Vahap Coşkun, Doç. Dr. Osman Özkul, Doç. Dr. Veysel Kasar, Doç. Dr. Abdulnasır Yiner ve Dr. Ömer Ergün konuşmacı olarak yer alacak. Panel, Yeni Asya TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Programa mahallî basın geniş yer verdi Diyarbakır’da yayınlanan mahallî gazeteler Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen programa geniş yer verdiler. Diyarbakır Olay ve Diyarbakı’ın Sesi adlı gazeteler haberimizi genişçe sayfalarına taşıdılar. Ayrıca mahallî yayın yapan Nur Radyo’dan da panel ilânlarımız dört gün boyunca saat başı yayınlandı. Diyarbakır halkı panele davet edildi. Diyarbakır caddelerinde de bilboordlarla programımızın duyurusu yapıldı. YENİ ASYA / DİYARBAKIR - NURSEZA PARLAKOĞLU

