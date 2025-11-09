Gannuşi, açlık grevinde

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el-Gannuşi, 'devlet güvenliğine karşı komplo kurma' suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan Cevher bin Mübarek ile dayanışma amacıyla açlık grevine girdi.

Gannuşi, bunun yanı sıra siyasi aktivistlerin de benzer eylemler gerçekleştirdiğini açıkladı. Gannuşi'nin savunma heyetinden yapılan açıklamada, Nahda Hareketi liderinin Tunus'ta bağımsızlık ve özgürlük için 29 Ekim'de açlık grevine giren bin Mübarek'e destek olmak amacıyla açlık grevine başladığı aktarıldı.

Tunus'taki Siyasi Mahkum Aileleri Koordinasyon Komitesinin, başkent Tunus'taki Cumhuriyet Partisi genel merkezinde dün düzenlediği basın toplantısında da Tunus'taki siyasi aktivistlerin Cevher bin Mübarek ile dayanışma amacıyla açlık grevine başladıkları belirtildi.