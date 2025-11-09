Ahmet Hakan da isyan etti - AYM kararları uygulanmalı

AKP iktidar medyasının en önde gelen yazarlarından Ahmet Hakan, Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı uygulanmamasına tepki gösterdi.

Hakan, yerel mahkemenin AYM kararını tanımamasını “hukuken kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Hakan, “Anayasa Mahkemesi kararları tabii ki tartışılır, eleştirilebilir, beğenilmeyebilir. Fakat bir mahkemenin AYM kararını tanımaması kabul edilemez. AYM’nin verdiği bireysel başvuru kararları bağlayıcıdır ve alt mahkemeler bu kararlara uymak zorundadır. Resmî Gazete’de yayımlandıkları anda bu kararlar kesinleşir ve tüm kurumlar için geçerli olur.” Ahmet Hakan, aynı yazısında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İmralı süreci kapsamında tahliye edilmesinin toplumsal uzlaşıya katkı sağlayabileceğini de ifade etti. Ankara - Mehmet Kara

