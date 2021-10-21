Sellere karşı ‘sünger kent’ teklifi

Ankara Kent Konseyi (AKK), iklim değişikliği sebebiyle gelecek planlaması gerektiren yeni fikirler ve projeler üreterek Ankara’nın daha yaşanılabilir bir şehir olması için çalışıyor. AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin öncülüğünde bir araya gelen uzmanlar, su taşkınları ve sel baskınlarıyla mücadele konusunda ‘Sünger Kent Stratejisi’ dahil bilimsel önleme ilişkin önerilerde bulundu.

Prof. Dr. Şahin, “Yağış rejiminin değişimi sonucunda beklenmeyen zamanlarda aşırı yağış olaylarının yaşanması, büyük kentlerde ve sağlıksız gelişmiş kentsel yapılarda sel sonucunda can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. Yakın zamanda Batı Karadeniz’de ve Kastamonu Bozkurt gibi yerleşim yerlerinde yaşanan korkunç olaylar bir kentsel politika olarak sellere karşı yeni bir yaklaşım geliştirilmesini gerektirmektedir” dedi. Prof. Şahin, dünyada ve Türkiye’de bu konuda yapılan bilimsel çalışmalardan ve tartışmalardan yararlanarak hazırlanan bilimsel önlemleri şöyle sıraladı: Yerleşim yerlerinde ekolojik bir yaklaşımla suyu doğal yöntemlerle tutan, temizleyen ve uzaklaştıran “sünger kent stratejisi” benimsenmeli. Yağmur suyunu belli ölçüde emerek sel baskınlarının etkisini azaltan, yapılar için yağmur suyunu toplama aracı görevi yapan ve yerleşim bölgelerinde altyapı üzerindeki baskıyı azaltan “yeşil çatılar” ile “çatı bahçeleri” oluşturulmalı. Altyapı sistemleri ile birlikte tasarlanarak, kaldırımların, yolların ve kamusal alanların su geçirgen ancak gerekli dayanıma sahip malzemelerle kaplanması gereklidir. Ankara - Ahmet Terzi

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