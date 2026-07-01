Dışarı çıkmayın uyarısı

Avrupa’da ölümlere sebep olan sıcak hava dalgası Türkiye’ye ulaştı. Birçok ilde sıcaklıklar rekor seviyeye çıkarken hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceyi bulması bekleniyor.

Uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı. Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Akdeniz’de hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerinde olacak. Güneydoğu’da 45 dereceye yaklaşacak. Bunlar gölgede hissedilen, asfalttaysanız ya da aracın içindeyseniz 60 dereye kadar çıkacak.” dedi. Uzmanlar özellikle de kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Gerekmedikçe dışarı çıkılmaması, ayrıca sıvı tüketimine de dikkat edilmesi vurgulanıyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 248

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.