Bediüzzaman Said Nursî Kastamonu’da da yâd edilecek

Büyük İslâm Alimi Bediüzzaman Said Nursî, 1936-1943 yılları arasında zorunlu ikametle bulunduğu Kastamonu’da, gelenekselleşen büyük bir programla anılacak.
Van’da Bediüzzaman Mevlidi var
Van, Bediüzzaman Mevlidine hazır
Bediüzzaman Van’da yâd edilecek
Nur menzillerinin tarihçesi
Başta Peygamber Efendimiz (asm), bütün peygamberler, Sahabeler ve evliyalar olmak üzere Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Nur talebelerinin ve bütün mü’minlerin ruhlarına okunmak üzere mevlid programı düzenlenecek. 5 Temmuz 2026 Pazar günü Nasrullah Kadı Camii’nde saat 11’de başlayacak olan mevlide Kastamonu ve çevre illerden katılım bekleniyor. Öğle namazından önce başlayacak program, hatim duası, Risale-i Nur dersi, namaz ve yemek ikramının ardından sona erecek. Mevlid, Reşha Vakfı Kastamonu Şubesi tarafından organize ediliyor.
Haber Merkezi