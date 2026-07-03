Bediüzzaman Said Nursî Kastamonu’da da yâd edilecek

Büyük İslâm Alimi Bediüzzaman Said Nursî, 1936-1943 yılları arasında zorunlu ikametle bulunduğu Kastamonu’da, gelenekselleşen büyük bir programla anılacak.

Van’da Bediüzzaman Mevlidi var

Van, Bediüzzaman Mevlidine hazır

Bediüzzaman Van’da yâd edilecek

Nur menzillerinin tarihçesi Başta Peygamber Efendimiz (asm), bütün peygamberler, Sahabeler ve evliyalar olmak üzere Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Nur talebelerinin ve bütün mü’minlerin ruhlarına okunmak üzere mevlid programı düzenlenecek. 5 Temmuz 2026 Pazar günü Nasrullah Kadı Camii’nde saat 11’de başlayacak olan mevlide Kastamonu ve çevre illerden katılım bekleniyor. Öğle namazından önce başlayacak program, hatim duası, Risale-i Nur dersi, namaz ve yemek ikramının ardından sona erecek. Mevlid, Reşha Vakfı Kastamonu Şubesi tarafından organize ediliyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 219

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.