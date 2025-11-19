Sivas'ta demir madeni ocağında göçük: 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

İlçeye bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.

Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına, 16 AFAD personeli, 3 asayiş ve 1 komando timinden oluşan 23 jandarma personeli, 3 sağlık çalışanı, Divriği ve Kangal ile Erzincan'ın İliç belediyelerinden 10 itfaiye ekibi olmak üzere 52 personel katılıyor.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.30'da Divriği ilçesi Çaltı köyü sınırları içinde açık işletme yöntemiyle demir madeni çıkaran özel bir işletmede meydana gelen göçük ihbarının ardından bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin süratle intikal ettiği, arama ve kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre söz konusu işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y'nin cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmalarına sahada gözlemlenen olumsuz koşullar nedeniyle dün gece saatlerinde bir süre ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.