Malatya Pütürge'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.43'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi. AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." AA

