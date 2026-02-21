"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Yayın politikası nettir - Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası vardır

21 Şubat 2026, Cumartesi
İlhan KESİCİ - CHP İstanbul Milletvekili

Yeni Asya Gazetesi 21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bugün itibariyle tam 57. Yıl Dönümünü idrak ediyoruz.  

Türkiye şartlarında kesintisiz, kavgasız gürültüsüz bir 57 yıllık yayın hayatını idrak etmek zannedildiği kadar kolay bir iş değildir.  

Yeni Asya gazetesini çok daha büyük imkân ve sermayelerle kurulmuş gazetelerle mukayese ettiğimizde bile Yeni Asya gazetemizin çok daha istikrarlı bir çizgi ve başarı ile yayın hayatına devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz.  

Bu başarıda en başta üç büyük faktörün rol oynadığını ifade etmek isterim. 

Birincisi, Yeni Asya gazetesi’nin yayın politikası nettir. Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası vardır. 

İkincisi, bu amaçla çalışan insanlarımızın bu kutlu hedeften aldıkları ahlâk, azim ve şevkle ve canla başla bu hizmeti ifa etmeye çalışıyor olmalarıdır. 

Bir üçüncü nokta olarak da şunu ifade etmek istiyorum ki, yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan; ihtilâllere, darbelere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan net bir tavır ortaya koymuş olmasıdır.

    Bir duruşun hikâyesi

    Kararlı duruşunu takdirle takip ediyoruz

    Cesaretli ve objektif yayıncılık yapıyor

    Dik duruşuyla Türk basın tarihinde müstesna bir yer edinmiştir

    Zor zamanlarda konuştular

    Milletimizin köklü değerlerine yaslanıyor

    Neşriyatımıza sahip çıkalım

    Demokrasiye inancı muhafaza ediyor

    Duruşu demokrasimiz adına da umut verici

    Dimdik durabilmeyi başaran bir gazete olmuştur

    Dijital çağda Yeni Asya

    Misyonu ilkeli yayıncılık olmuştur

    Medyanın hür sesi

