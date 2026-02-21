Yayın politikası nettir - Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası vardır

İlhan KESİCİ - CHP İstanbul Milletvekili

Yeni Asya Gazetesi 21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bugün itibariyle tam 57. Yıl Dönümünü idrak ediyoruz.

Türkiye şartlarında kesintisiz, kavgasız gürültüsüz bir 57 yıllık yayın hayatını idrak etmek zannedildiği kadar kolay bir iş değildir.

Yeni Asya gazetesini çok daha büyük imkân ve sermayelerle kurulmuş gazetelerle mukayese ettiğimizde bile Yeni Asya gazetemizin çok daha istikrarlı bir çizgi ve başarı ile yayın hayatına devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz.

Bu başarıda en başta üç büyük faktörün rol oynadığını ifade etmek isterim.

Birincisi, Yeni Asya gazetesi’nin yayın politikası nettir. Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası vardır.

İkincisi, bu amaçla çalışan insanlarımızın bu kutlu hedeften aldıkları ahlâk, azim ve şevkle ve canla başla bu hizmeti ifa etmeye çalışıyor olmalarıdır.

Bir üçüncü nokta olarak da şunu ifade etmek istiyorum ki, yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan; ihtilâllere, darbelere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan net bir tavır ortaya koymuş olmasıdır.

