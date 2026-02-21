Bir duruşun hikâyesi

Yeni Asya, Kur’ân’ın bu zamana dersi olarak telif edilen Risale-i Nur Külliyatı’nda ifade edilen ve milletimizin, hatta bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu hayat prensiplerini “matbuat lisanıyla konuşturmak” gayesiyle yayın hayatına atıldı.
Gayemiz hakikati duyurmak... - (Merhum) Mehmet Kutlular’dan Hizmet Hatıraları
Tarihî bir görev yapıyoruz
Çınar duruşu
Yön gösteren kutup yıldızı gibi
Yeni Asya’nın yolu
Okuyucularıyla bütünleşip güçlenen ve cemiyetin ekseriyetinden takdir gören Yeni Asya yarım asrı aşmış, maziye kök salıp istikbale dal uzatmış koca bir çınar. Şiar edindiği "çınar duruşu" sayesinde bütün badirelerden de güçlenerek çıktı.
Yeni Asya, dijital çağda da kuruluş ruhuna sadık kalarak; hür düşüncenin, adaletin ve iman merkezli bir bakışın sesi olma vazifesini tâ kıyamete kadar sürdürme kararlılığında olacaktır.
21 Şubat, bu kararlılığın sadece bir yıldönümü değil; aynı zamanda geleceğe dönük bir istikamet teyidi olarak anlam kazanmaktadır.
***
CANLI YAYINLANACAK - KUTLAMA VE İFTARA DAVETLİSİNİZ