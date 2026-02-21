Medyanın hür sesi

Mehmet ALTAN - Gazeteci-Yazar

Yeni Asya 57. Kuruluş yıldönümünde de medyanın cesur, kararlı ve hür sesi olmaya; Ankara’nın Anayasa ve evrensel hukuktan uzaklaştığı bir dönemde demokrasi ve hukuku tavizsiz bir şekilde savunmaya devam ediyor. Bu çok değerli ve ilkeli bir duruştur.

2000’li yılların başlarında Türkiye’nin standartları yüksek “muhafazakar demokrat” bir terkibin doğacağı umudu çok yüksekti. Bu bir hüsrana dönüştü. Hukukun itilip kakılıp, yolsuzluğun baş tacı edildiği bir ortamda “muhafazakar demokrat” kimliğin oluşması da zaten mümkün değildir.

Bu hatırlanırsa Yeni Asya’nın duruşunun manası daha da değerlenir. Hem kutluyor, hem aynı ilke ve kararlı duruşla nice yıllar diliyorum.