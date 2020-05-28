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28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Toplu taşıma için âcil eylem planı

28 Mayıs 2020, Perşembe
Normalleşme ile yeni dönemde toplu ulaşımda yaşanacak yeni bir salgın riskine karşı İstanbul Ulaşım Bilim Kurulu Âcil eylem planı üzerinde çalışmalara başladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sınırlandırılan sosyal hayatla toplu ulaşımdaki yolcu sayısında azalma meydana gelmişti. Normalleşme ile yeni dönemde toplu ulaşımda yaşanacak kalabalıklar uzmanlar tarafından yeni bir salgın riskine neden olabileceği belirtiliyor. T24’ün haberine göre, yeni dönem trafik sıkışıklığının krize neden olmaması için İstanbul Valiliği harekete geçti. İstanbul’da, şu an için Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda yolcu taşınan toplu ulaşım araçlarında, normalleşme ile ortaya çıkacak manzara ise uzmanları endişelendiriyor. Özel araç tercihinde yüzde 15’lik artış yaşanacağı ve kentteki trafik sıkışıklığının önümüzdeki dönemde krize dönüşeceği ortak kanaat olarak vurgulanırken, İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu ise âcil eylem planı üzerinde çalışmalara başladı. 

Ulaşım krizi bekleniyor

İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu’nu başında bulunan Prof. Dr. Ilıcalı, İstanbul’da 4 milyon 200 bine yakın araç bulunduğunun dile getirerek “Toplu ulaşımdaki kişi sayısında yarı yarıya azalma olabilir. Normal zamanda, trafik sıkışıklığının yüzde 85’i otomobil kaynaklı. Yüzde 15’lik ilâve artış demek. 15 kilometre saat olan trafik hızının iki katına çıkması anlamına geliyor. 15 kilometrelik bir mesafeyi bir saat yerine iki saatte gideceğiz. Bunun adı ulaşım krizi demektir. Toplu taşımanın insan sağlığını riske atmadan mutlaka eskisi gibi cazip hâle getirilmesi gerekiyor” dedi.

Esnek saat uygulaması gerekiyor

“Yeni dönemde, bir kısım insanın evden çalışması, bir kısım insanın da esnek saat uygulaması ile işyerine ulaşması gerekiyor. Toplu ulaşımın yüzde 35’inin öğrencilerden oluştuğu düşünülürse, uzaktan eğitim modelinin yaygınlaşması da elzem. Bütün bu sorunların nasıl aşılabileceğine yönelik eylem planı üzerinde İBB ile koordineli çalışacağız. Beş kilometrelik mesafe için bisiklet yolları ve bisiklet kullanımı teşvik edilebilir. Taksileri için mutlaka mobil uygulama dönemi başlatılmalı. Sokakta boş taksi dolaştırma devri sona ermeli. Normalleşme döneminde anormal trafik olacak. Önümüzdeki dönemde ulaşım maliyetleri pahalılaşacak.

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