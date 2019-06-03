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Tuz Gölü kuruyor

03 Haziran 2019, Pazartesi 19:02
Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, giderek küçülüyor. Uzmanlar, önlem alınmazsa gölün tamamen yok olabileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olan Tuz Gölü’nün gün geçtikçe kuruduğuna ve önlem alınmazsa gölün tamamen yok olabileceğine dikkat çekiyor. Kaynaklara göre 1915 yılında yaklaşık 2 bin 600 kilometrekare olan Tuz Gölü’nün yüzölçümü 1997 yılında 380 kilometrekareye kadar düşmüştü. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Akköz, önlem alınmadığı takdirde gölün yok olabileceğini ifade ederek şöyle konuştu: ”Yağışlar bol olduğu zaman göl şişiyor ve etrafı genişliyor. Biraz büyüyor ama gerçek olan göl sürekli kuruyor.

Bunun sebebi besleyici kanalların kuruması, suyun gelmemesi, yer altı suyu tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle sürekli azalıyor olması. Göl kuruduğunda hiçbir kuş türü gelmez.” Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacını büyük bir oranda karşılarken, kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. En fazla flamingoların bulunması nedeniyle göl adeta flamingo cennetine dönüşüyor. 

Göl yeterli beslenemiyor

Diken’in haberine göre, Akköz, Tuz Gölü’ndeki suyun, kapalı göl yapısından dolayı buharlaşarak, kaybolduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: ”Su buharlaşırken geriye tortular içindeki minareller kalıyor. Bu tip göllerin hepsi ya tuzlu ya da acı suludur. Geçmişte Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 70’ini karşılıyordu. Şimdi ise yüzde 40 ila 60 seviyelerinde seyrediyor.” Prof. Dr. Akköz, gölü besleyen su kaynaklarında sıkıntı yaşandığını, bu nedenle gölün sürekli küçüldüğünü belirtti. Akköz, ‘‘Geçmiş kaynaklara baktığımızda 1915 yılında çizilen haritada ciddi bir yüzölçümü var. Yaklaşık 2600 kilometrekare olarak görülüyor.

1997 yılında 380 kilometrekareye kadar düşmüş.” Akköz, Konya, Ankara ve Aksaray’da ciddi derecede tarımsal faaliyetler olduğunu, tarımsal sulama nedeniyle yer altı suyunun da sürekli azaldığını belirtti. Akköz, hem yağış miktarının az olması hem de yeraltı su seviyesinin azalması nedeniyle gölün yeterli beslenemediğini söyledi. Akköz, “Tuz Gölü, beslemediğimiz zaman küçüklemeye mahkumdur. Maalesef zaman içinde yok olur.  Bunun içinde yer altı suyunu kontrol altına almak lazım. Tarımsal desen, devlet eliyle belirlensin. Herkes kafasına göre su kullanmasın. Havzanın her tarafından sulu tarım yapılıyor. Nisan ayında bile sulama yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Tuz Gölü, Konya
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