İktidardan itiraf: Her 4 kişiden 3’ü kaçak çıktı

“Sınırlarımızdan bizden habersiz kuş uçmaz” diyen iktidardan itiraf geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, bu yılın ilk üç ayında kimlik sorgusu yapılan 4 yabancı uyrukludan 3’ünün düzensiz göçmen çıktığını açıkladı.

Son 7 ayda ise bu oran çok aşağılara çekildi. Yerlikaya şunları söyledi: “Bu yılın ilk 10 ayında 63 bin, son 2 yılda da 326 bin kaçak göçmen sınır dışı edildi. 375 mobil araç ile son 2 yılda 6 milyon 28 bin yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Aylık ortalama 410-415 bin kimlik sorgulaması yapıyoruz. Düzensiz göçmen oranı yüzde 1.4’e düştü. 2025’in ilk 10 ayında 3 bin 627 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Suriye’de rejimin çöküşüyle birlikte 557 bin 702 kişi de ülkesine döndü. 31 Ekim 2025 itibarıyla ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı 3 milyon 615 bin 491 kişidir.” Haber Merkezi

