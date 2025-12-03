"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Doğal gaz kullanımında bu tedbirlere dikkat!

03 Aralık 2025, Çarşamba 16:36
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'deki 22 milyon abonenin, evlerinde ve iş yerlerinde güvenle doğal gaz kullanabilmesi için bazı tedbirlerin uygulanması gerektiği uyarısında bulundu.

GAZBİR'den yapılan açıklamaya göre, Arslan, hanelerin doğal gaz kullanımında bakım ve onarımın yetkili servislere ve zamanında yaptırılması gerektiğini belirterek, projeye aykırı tadilatların ölümlü kazalara sebep olabileceğine dikkati çekti.

Bazı evlerde onaylı projeye aykırı olarak iç tesisatta tadilat yapıldığını, banyo, yatak odası veya kapalı balkonlara yakıcı cihazların yerleştirildiğine değinen Arslan, "Bu durumlar, ev içine sızan baca gazından korbonmonoksit zehirlenmesiyle ölümlü kazalara sebep olabilmektedir. Baca çıkışlarının bağlantılarının çok dikkatli yapılması gerekiyor. Bacanın, dışarıdan yük binmesiyle bağlantı yerinden oynaması halinde atık gazın evin içine dolması büyük risk oluşturuyor. Bu bağlantıların kullanıcı tarafından mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arslan, kullanıcıların yetkili servis haricinde hiçbir firmaya işlem yaptırmaması ve her işlem sonucunda yapılan işlemin belgesini alması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğal gaz yakıcı cihazları ve atık gaz çıkışı baca ekipmanları bir bütün olarak satılıyor. Dağıtım şirketleri doğal gaz tesisatının onaylı proje uygunluğunu ve tesisatın sızdırmazlık testinin kontrolünü yapmaktadır. Yakıcı cihazlar (kombi, şofben, soba vb.) ve baca ekipmanları ilgili markanın servisleri tarafından monte edilmekte ve devreye alınmaktadır. Aksi halde ilgili marka garanti vermemektedir. İlgili marka servisi baca montajında birleştirme yerlerini düzgün sabitlemediği ve birleşme yerlerinin sızdırmazlığını sağlamadığı taktirde bacadan sızan karbonmonoksit ölümlü kazalara sebep olmaktadır."

"Cam balkonların içinde baca çıkışı olmamalıdır"

Arslan, hanelerin büyük bir kısmında cam balkonların ekstra yaşam alanı sağlaması nedeniyle tercih edildiğini fakat doğal gaz yakıcı cihazların atmosfer ile doğrudan bağlantılı çalıştığına dikkati çekerek, cam balkon yapılan evlerde yakıcı cihazların bacalarının dış ortam ile bağlantısının kesinlikle kesilmemesi ve bacaların ilgili servis tarafından düzgün şekilde sabitlenerek cam balkonların dışına çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Arslan, bugün itibarıyla Türkiye'nin tüm illerinde 73 milyonun üzerinde nüfusun doğal gaza erişim imkanı bulunduğunu ve doğal gazın Türkiye nüfusunun yüze 85'inin kapısına ulaştığını ifade ederek, günlük hayatta yaygın şekilde kullanılan doğal gaza dair tüm ekipman ve cihazların bir ömrü ve periyodik bakıma ihtiyacı olduğu uyarısında bulundu.

"Alo 187 Doğal Gaz Acil Hattı'na yıllık 10 milyonun üzerinde çağrı alıyoruz"

Arslan, tüm abonelerin doğal gaz şebekesinde bir arıza veya kaçak olması halinde veya bulunulan ortamda doğal gaz kokusu alınması durumunda vakit kaybetmeden 7 gün 24 saat hizmet veren ücretsiz "Alo 187 Doğal Gaz Acil Hattı"nı araması gerektiğini vurguladı.

Ülke genelinde faaliyet gösteren 73 doğal gaz dağıtım şirketinin 3 bin 500'ün üzerinde çağrı merkezi personeliyle 22 milyon aboneye hizmet verdiğini aktaran Arslan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yapılan çağrıların yaklaşık 1 milyonu acil müdahale kapsamında değerlendirilirken gelen çağrıların sadece 6 bin 500 tanesinde acil durum nedeniyle yerinde kesinti yapılmış. 4 bine yakın acil müdahale personeli ile olay yerine ulaşma süremiz ortalama 10 dakika civarında. Özellikle nüfusun fazla olduğu büyükşehirlerde bu sürenin artmaması adına acil müdahale ekiplerini şehirlerin farklı noktalarına konumlandırıyoruz."

AA

