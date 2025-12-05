Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz ona (İbrahim’e) dünyada güzellik verdik. Âhirette ise o sâlihlerdendir.

Nahl Suresi: 122 HADİS: Rabbinizin adını dilinizden düşürmeyin. Namazınızı vakit girer girmez kılın. O zaman Allah mükâfatınızı kat kat verir. Camiü’s-Sağir, No: 2699

