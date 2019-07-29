"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Risale-i Nur’dan nasıl istifade ederiz?

Abdülbakî ÇİMİÇ
29 Temmuz 2019, Pazartesi
Ey aziz kardeşim!

Allah’a karşı âcizlik ve ihtiyacını hissetme esasına dayanan bu yolda şu dört şey lâzımdır: “Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü mutlak.” (Sonsuz acz, sonsuz fakr, sonsuz şevk, sonsuz şükür.) Öyleyse Risâle-i Nur’u acz ve fakrımızı anlayarak okumalıyız. Evet evet, acz ve fakr ile tevekkül ve iltica ile nur kapısı açılır zulmetler dağılır.

Nefsimizi muhatab addederek, yani mânevî yaralarımızı hissederek okumak. Yazılan hakaik-i îmâniyeyi doğrudan doğruya nefsimize hitab ediyor kabul ederek okumak. “Belki ruhları muhtaç ve kalbleri yaralı olanlar, o edviye-yi Kur’âniyeyi arayıp buluyorlar.” 1

 İhtiyacımızı hissederek okumak. Çünkü efkâr-ı ammenin birşeye verdiği mükâfat, gösterdiği rağbet ve teveccüh ekseriya o şeyin kemâline nisbeten değildir, belki ona derece-i ihtiyaç nispetindedir. Bu sebepledir ki Risâle-i Nur ihtiyaç hissedilirse, okundukça zevk alınıyor, usanılmıyor, usandırmıyor. Risâle-i Nur bir kamer-i marifettir ki, şems-i hakîkat olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın nurunu istifâza eylemiş.

* Risâle-i Nur ekseriyet itibarıyla ulûm-u îmâniyedir. Bu ulûm-u îmâniyeye şiddetli olarak ihtiyacını hissedenler; hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binâen ve yaralarına devâen Kur’ân-ı Hakîm’in esrarından mânevî ilâçlar alınsa ve tecrübe edilse, elbette o ulûm-u îmâniye ve o edviye-i ruhaniye, ihtiyacını hissedenlere ve ciddî ihlâs ile istimal edenlere yeter, kâfi gelir. Başka eserlerde aramaya lüzûm yoktur.

Merak, dikkat, tefekkür ve teenni ile okumak. Hulusi Ağabey “Henüz harfi harfine okuyamadım” 2 diyerek nasıl okunması gerektiğini gösteriyor. Çünkü tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül (inceden inceye, tefekkür ederek okumak), evham zulümatını dağıtıyor. Hem Risâle-i Nur’u dikkat ve teennî ile mutalâa eden adam îmânını kurtarır inşâallah. “Evet, nazlanan ve istiğna gösteren nazeninlerin mehirleri (bedelleri) dikkattir.” 3

 İstifade-i nuriyenin mühim bir şartı da Nur derslerine katılmak ve müdavim olmaktır. Nur Talebelerinin kendi aralalrında müdâvele ve müzâkeresi de istifâdeyi arttırır. Risâle-i Nur’u kendi kendine okuyan bir nebze istifâde edebilir ve anlayabilir. Ancak her bir meselesini tam anlayamaz. Bediüzzaman da bu noktaya şöyle işaret eder: “Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifâde eder; fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. İmân hakîkatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem mârifetullah, hem huzur, hem ibadettir.” 4

 Tenkid parmaklarını uzatmadan okumak. Tâ muarız ve zındıklar itiraz parmaklarını uzatmasınlar. Risâle-i Nur, nazik ve nazdar eserlerdir. İhtiyacını şiddetli hissedenlere daha ziyâde açılır. “Bir sene bu Risâleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakîkatli bir âlimi olabilir.” 5

 Ele geçen her fırsatta zihni safileştirerek okumak istifâde ve istifâzaya en münbit bir zemindir. Zihni, mâlâyâniyattan ve lüzûmsuz işlerden âzâde tutarak okumak en verimli hâldir. Çünkü nefsin hâcât-ı süfliyesinden ve mâlâyâniyat hâlâttan tecerrüt ederek okumak akıl, kalb ve ruh üzerinde tesir-i azim hisse bırakır. Risâle-i Nur’u anlayarak ve kabul ederek okuyanlar maddî ve mânevî çok istifâza ve istifâde ile inşâallah îmânlarını kurtarırlar.

Bediüzzaman Hazretleri’nin hissiyatıyla hissiyatlanmak da istifâdeyi arttırır. Çünkü Üstad “Bana tam tevafuk eden hissedebilir.” 6 der. Her bir Risâle Bediüzzaman’ın bir halet-i ruhiyesinin mahsulü olduğunu bilmekle okunursa istifâde kemâlini bulur.

 Okunan her bir Risâleyi müteaddibâne, mütehayyirâne, mütefekkirâne okumak ve dinlemek. Hem mütefekkirâne o çeşit sohbet-i îmâniye, zemin yüzünün bir mânevî ziyneti ve medâr-ı şerefidir. Çünkü mütefekkirâne okumak, îmâna kuvvet verir. “İnşâallah, Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevi mânevî mütefekkirâne Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-i Kur’ân mânâları Risâlelerin istinsah ve mütalâalarında    vardır itikadındayız.” 7 Elbette bizler Risâle-i Nur’u okumak ve dinlemekle müftehirâne, müteşekkirâne bir mücahede-i mâneviye yapıyoruz.

Netice-i kelâm: Ey kardeş bil ki! Risâle-i Nur’u anlayarak ve kabul ederek okuyan bir talebenin istifâza noktasında birçok muhtelif lâtifeleri vardır. O lâtifelerden bazıları akıl ve kalbin şuurları çalıştığı miktarca devam eder, diğer bazılarının ise, istifâdeleri lâşuurîdir, şuur çalışmazsa dahi yine istifâdeleri vardır ve hiç şuur ermeden de istifâde hâsıl olur. Demek Risâle-i Nurlar’ı okumak, gafletle dahi olsa, yine ifâzadan (feyzlendirmekten) hâlî değildir.

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 117. 

2- Barla Lâhikası, s. 254. 

3- Muhakemat, s. 117.

4- Emirdağ Lâhikası-II, s. 853. 

5- Lem’alar, s. 404. 

6- Şuâlar, s. 105. 

7- Barla Lâhikası, s. 530.

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet, er ya da geç gelecek

    'Verilen güvenceler Myanmar'a dönmemiz için yeterli değil'

    YKS tercihleri yapılırken çocuğun yetenekleri gözetilmeli

    Bir haftada karar değiştirdiler

    Cep telefonları çocuklar için daha riskli

    Berberlerde Hepatit’e dikkat

    ‘Yatırım yapacak heves yok’

    2 milyon liraya ev satmak normal değil

    Galatasaray Bordeaux'yu 3 golle mağlup etti

    Mahalle sakinleri "Kömür" için seferber oldu

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden İstanbulluları sevindiren haber

    Afrin'deki patlamada 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

    Şehit Polis Uluçay dualarla uğurlandı

    Çin’de ölü sayısı 36'ya yükseldi, 15 kişiden haber alınamıyor

    'Kralsın Kral'ın fiyatı dudak uçuklatıyor

    Düzce'de bir ceset daha bulundu

    Hong Kong'da protestolar sürüyor

    'Bölgedeki gerginliğin sebebi ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılması'

    İdlib'de şiddet son bulmuyor: 6 ölü daha

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet, er ya da geç gelecek
    Cevher İLHAN

    “Ucûbe sistem”in çöküşünün tescili
    Yeni Asya'dan Size

    12 sayfaya inerken
    Faruk ÇAKIR

    Malezya Başbakanı’ndan doğru tesbit
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İlk düğme yanlış iliklenince
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mısır’ı kazanmak veya kaybetmek
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Risale-i Nur’dan nasıl istifade ederiz?
    Süleyman KÖSMENE

    Âlemlerin mahiyeti ve âlem-i gaybın ulviyeti
    Risale-i Nur'dan

    Şöhret, ayn-ı riya ve zehirli bir baldır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.