"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

MB politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı

25 Nisan 2024, Perşembe 17:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Mart ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleştiği belirtilen duyuruda, tüketim malı ve altın ithalatındaki seyrin cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergelerin yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret ettiği ifade edildi.

Duyuruda, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu aktarıldı.

Kurul'un enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiği kaydedilen duyuruda, "Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Duyuruda, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceği belirtilen duyuruda, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı vurgulandı.

Dezenflasyon 2024'ün ikinci yarısında tesis edilecek

Duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edileceği belirtilerek, "Kurul, makroihtiyati politikaları, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir." denildi.

Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının desteklenmeye devam edileceği vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    George Washington ve Georgetown üniversiteleri de Gazze'ye destek gösterilerine katıldı

    Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon yüzde 95.7

    Tavuk eti fiyatlarına son 5 ayda yüzde 200 zam

    Geçinemedikleri için çalışıyorlar

    Çorlu davasında 9 ceza, 4 beraat

    Netanyahu hakkında uluslararası tutuklama emri çıkabilir
    📷

    Şanlıurfa’da çocuk dergileri sergisi büyük ilgi gördü

    MB politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı

    Birbirimize ihtiyacımız var

    İYİ Parti’den bir istifa daha

    Vize ambargosu mağdur ediyor

    Erdoğan: İsrail’le yoğun ticaret bitti

    Gazze'ye ve Batı Şeria'ya acil yardım çağrısı

    Neşriyat Temsilcilerimiz Malatya’da toplandı

    2024'te Orta Akdeniz'de 510 düzensiz göçmen öldü

    Arap Birliği: İsrail'e silah satışı durdurulsun

    AB Sayıştay’ından da hukuk uyarısı

    Çimentoya 10 günde %43 zam

    Filistin kurtulmadan biz de bağımsız olamayız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “AKP devlet partisi oldu”
    Süleyman KÖSMENE

    Fetih Suresinde gaybî müjdeler
    Osman ZENGİN

    Ereğli, Karaman, Ermenek hattından Zübeyir Gündüzalp Mevlidine…
    Mikail YAPRAK

    Aldanmamak ve şaşmamak için..
    Sümeyra Önder Yıldız

    Yalnızlığın en kötüsü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsnat ve iddialara izahlı cevaplar-4
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet, Meclis elinde olmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    AB Sayıştay’ından da hukuk uyarısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.