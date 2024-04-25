Şanlıurfa’da çocuk dergileri sergisi büyük ilgi gördü

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın başlattığı Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında Haliliye ilçesi Halide Nusret Zorlutuna İlkokulu’nda “Geçmişten Günümüze Çocuk Dergileri Sergileme ve Çocuk Dergisi Okuma Etkinliği” düzenlendi.

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Şanlıurfa - Yeni Asya

Etkinlikte 20 farklı türde dergi olmak üzere ve toplamda 1200 dergi sergilendi. Türkiye’de ilk defa bu kadar geniş kapsamlı çocuk dergileri sergisi gerçekleştirildi.

Serginin amacı; 4-14 yaş arası çocuklarda araştırma, sorgulama, merak ve öğrenme isteği uyandırma, bilimi çocukların hayatında eğlenceli hale getirme, dergi okuma isteği ve alışkanlığı kazandırma, hayal güçlerini geliştirme, farkındalık oluşturma, milli ve manevi değerleri kazandırıp bilgi kapasitelerini geliştirmek olarak açıklandı.

CAN KARDEŞ DE SERGİDE

18 ve 19 Nisan 2024 tarihleri arasında açık kalan sergi, çocukların ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Halide Nusret Zorlutuna İlkokulu Konferans Salonundaki sergide, Yeni Asya AŞ’nin yayınladığı Can Kardeş dergisinin de çeşitli sayıları sergilendi.