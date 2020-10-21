Yaşlı ve hastalar için akıllı ev tasarlandı

Yapay zekâ teknolojide oyunun kurallarını değiştiren en önemli unsurlardan biri.

Euronews’te yer alan habere göre, Batı Yunanistan şehri Patras’ta araştırmacılar yapay zekâyı evlerimizde yenilikler yapmak için kullanıyor. İnsanlar giderek daha uzun yaşıyor, sağlık ve sosyal bakım sistemlerini daha fazla zorluyorken, “destekli yaşama” teknoloji dünyasında popüler bir terim haline geldi. Geleceğin akıllı evi, yaşlı, engelli ya da kronik hastalıklardan muzdarip insanlar için tasarlandı. Amaç, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde hayatı sürdürmek. Akıllı evin duvarında akıllı bir ayna var. Yüz tanıma teknolojisini kullanarak hastalık belirtilerini tesbit edebiliyor.

Peloponnese Üniversitesi’nden Christos Antonopoulos, “Şu an bildiğimiz anlamda hastanelerin altyapısı limitlerine, kapasitesine ula- şıyor. Gelecekte bu daha kötü olacak. Bu sebeple hastaneden alabileceğimiz ve evde yapabileceğimiz herhangi bir hizmetin hastaneler ve bütün bir sağlık sistemi için kritik ve çok yararlı olacağı aşikâr” ifadelerini kullanıyor.

Sesli komutlar akıllı evin kapı ve pencereleri açıp kapayabiliyor ve ışığı kontrol edebiliyor. Sensörler evde yaşayan kişinin hareketlerini izleyerek davranışlarında bir değişiklik olması halinde demans gibi hastalıkların erken belirtilerini tesbit edebiliyor. 69 yaşındaki Kostas Koutsopoulos, “Evimde böyle bir teknolojiye sahip olmak beni mutlu ederdi, çünkü bu beni güvence altına alır. Evde doktor varmış gibi olurdu” şeklinde konuşuyor. Avrupa’da ufukta beliren 5G ile artan bağlanabilirlik, akıllı ev teknolojisini bir sonraki seviyeye taşımaya yardımcı olacak. Büyüyen ve yaşlanan nüfusla nasıl başa çıkılacağı Avrupa ve ötesi için bir sorun. Patras’ta geliştirilen akıllı ev konsepti belki de bir çare sunabilir.