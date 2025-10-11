"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Kabir bakıcısı

11 Ekim 2025, Cumartesi 18:08
Eskişehir'de yaşayan Namık Kemal Şahinli, mezar bakımı işi ile uğraşıyor. "Bir daha dünyaya gelsem yine mezar bakıcısı olurdum" diyor.

Yakınları ahirete intikal etmiş ve onların mezarlarına sürekli gitme ihtimali olmayan insanlar, Namık Kemal Şahinli'den bakım hizmeti alıyor. Ekmeğini mezarlıklardan kazanan Şahinli, emanet edilen mezarlara çok iyi bakıyor. Mezar taşındaki yıpranmış yazıları yeniden boyuyor. Bu işlemin ardından mezarın toprağının eksik kısımlarını tamamlayıp isteğe göre çiçeklendirme yapan Şahinli, son olarak mezar taşlarını temizleyip âdeta parlatıyor. Mezarın ilk hâli ve son halinin fotoğraflarını müşterisine gönderen Şahinli, belli aralıklarla mezarları ziyaret edip kontrollerini sağlıyor.

Mezarlara gözü gibi bakıyor

Kendisine emanet edilen mezarlara gözü gibi bakan Kemal Şahinli, işini böyle anlatıyor: "23 yıldır severek yaptığım bir iş. Bir daha gelsem dünyaya yine bu işi yaparım. Mezar sahibinden ilk düzenleme ücreti haricinde ve bakım ücreti haricinde herhangi bir ödeme talep etmiyorum. Genelde müşterilerim, Almanya, Belçika, Hollanda ve Eskişehir içerisinde Emirdağlı olanlar. Biz gerekli düzenlemeleri yapıp onlara da fotoğraflarını gönderiyoruz, ödemeyi ondan sonra alıyoruz. Bizde peşin para ya da nakit olayı yoktur. Aynı şekilde kapora olayı da yok. Biz işimizi yaparız, fotoğraflarını göndeririz." 

Babamın hayrına

Kemal Şahinli şöyle diyor: "Bizim mezar sahiplerimizden; milletvekili olan var, danışman olan var, emniyet mensubu olan var, profesör olan var, fabrikada asgarî ücretle çalışan insanlar var. Aslında her kesime hitap ediyoruz diyebilirim. Birçok kişi annesinin babasının mezarını yaptırıyor ama parasını vermiyor. Aradığımız, hatırlatma mesajı gönderdiğimiz zaman farklı hitaplarda bulunabiliyor. Böyle durumlarda ‘Benim babam da rahmetli oldu, babamın hayrına' diyorum ve o parayı almıyorum, üzerinde de durmuyorum. Kaldı ki zaten çok büyük meblağlara da iş yapmıyoruz. Mezar başına ortalama bin lira, iki bin lira. Bin, iki bin lira beni zengin etmez; o mezar sahibini de fakir etmez zaten. Onun için çok fazla üstelemiyorum."

Haber Merkezi

