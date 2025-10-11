"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Sevdiklerimiz ne âlemde?

Mehtap Yıldırım Yükselten
11 Ekim 2025, Cumartesi
Peygamber (asm), “Kişi sevdiğiyle beraberdir.”1 buyurmuştur. Bu söz bizim için hem dünyada geçerlidir, hem de ahiret hayatımızı kapsar.

Dostlarımız kimler?, Nasıl ortamlarda bulunuyoruz? Bu durum ahirette yanımızda kimlerin olacağına dair de ip ucu verir. Etrafımız, Cennet'e namzet, şahsiyetli insanlarla doluysa ne mutlu bize. Bu bir nevi müjde kabul edilebilir. Berzahta, haşirde, mizanda, sıratta ve Allah'ın izniyle gidebilirsek Cennet'te bu iyi ve güzel ahlâklı insanlar bize yoldaş olacaktır. 

Bir de görmeden sevip hayatımızda hep yanımızdaymış gibi hissettiklerimiz var. Başta Peygamber Efendimizi (asm), çok sevdik ve onun sözlerini, davranışlarını rehber edinmeye çalıştık. Onun ailesini, yakınlarını, ilk Müslümanları, sahabeleri tanıyarak ve hayatlarını öğrenerek onun sevdiklerini de sevdik. Peygamber Efendimizin (asm) kardeşleri sayılan, ondan önce gelen peygamberleri de sevdik. Halkları nasıl Allah'a imana davet ettiklerini, mücadelelerini, mucizelerini öğrendik. Daha sonra, Allah ve İslâm dini ile aramıza sed çekip tüm bu sevdiğimiz Allah dostlarından bizi ayırmak isteyenler olduğu bir zamanda imdada koşup, o sedleri yıkan Bediüzzaman'ı tanıdık ve sevdik. Kur'ân ile aramızı yakın eden, bize Kur'ân'ın manalarını öğreten Risale-i Nur'u tanıdık ve sevdik. Bediüzzaman'ın ve yakın talebelerinin iman davasına feda ettikleri hayat hikâyelerini öğrenerek, onlarla aramıza bir muhabbet köprüleri, iletişim ağları kurduk. Bu Allah dostları şimdi kimisi Cennet bahçelerinde geziyordur, kimisi berzah âleminde birbiri ile görüşüp sohbet ediyordur, bazıları da şehittir öldüğünü bilmez, belki hizmete devam ediyordur. Kimi de kabrinden Cennet manzaralarını seyrediyordur. Oradaki keyfiyetler, bu dünyadaki amellere göre farklı farklıdır.   

Gazetemiz Yeni Asya; vefat eden kahraman Nur talebelerini vefat yıldönümlerinde  yâd ediyor, yer ayırarak vefa gösteriyor. Yeni nesillerin o mübarek insanlarla tanışmasına vesile oluyor. Böylece her biri bir gün kavuşacağımız, kimi dedemiz, kimi amcamız, kimi ağabeyimiz, ablamız, ninemiz gibi geniş bir aile halkasına dönüşüyor. Böyle düşününce Yeni Asya'nın da bize hep iyi insanları tanıtan iyi bir arkadaş olduğunu söyleyebiliriz. "Dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyim" diye bir söz vardır. Kişi, kiminle oturup sohbette bulundu, kimlerle dostluk kurdu ve hangi sevgileri kalbine yerleştirdiyse, o da onlara benzer. Misk dükkanında duran misk kokar. Gül taşıyan ellerde bir miktar gül kokusu kalır. Pis kokan yerlerde duranın üzerine ise pis koku siner. Bunlar birer hakîkattir. 

Bir de peygamberlerin hayatını, Allah dostlarını hiç tanımayan ama müzik gruplarını, fenomenleri, ünlülerin kimin kimle evli ve kaç çocuğu var, nerde ne yapıyor gibi detaylara kadar bilenler var. Ahirete gittiğinde  Cennete gitmek isteyecek ama oradaki salihlerin hiç birini tanımıyor. Cehenneme baksa, dünyadayken merak edip tanıdığı, sevdiği, peşinden gittikleri orada. Kimin Cennetlik kimin Cehennemlik olduğunu ancak Allah bilir ama kalbimize koyduğumuz sevgilere dikkat etmeliyiz. Kur’ân, “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.”2 diye ikaz ediyor.

Dipnot:

1- Buharî, Edeb, 96.; 2- Tevbe Suresi: 119. 

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes işgal ve soykırımı sonlandırsın

    Ticaret savaşı yeniden alevlendi - Trump: Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacağız

    'Hayatî ilâçlara ulaşılamıyor'

    “İç borç faizi 23 yılın zirvesine yaklaştı”

    Özel: AİHM ve AYM kararları uygulanmalı

    Trump, Ortadoğu turuna çıkıyor: Türkiye programda yok

    Basın sektörü zorda

    AB, 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak

    Milli Takım, 644. maçında Bulgaristan ile karşılaşacak

    Bursa'da 11-16 Ekim tarihlerinde planlı su kesintisi uygulanacak

    Türksat: "Modem satışı'' aramalarına itibar etmeyin!

    Bakanlıktan bir hatırlatma daha: Eski sürücü belgesini yenilemek için son gün 31 Ekim!

    Sakarya-Akyazı'da trafik kazası: 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 kişi yaralandı

    Bayrampaşa Belediye Meclisi'ndeki seçime ilişkin yürütmeyi durdurma kararı

    Ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor

    Gazze’de ateşkes devreye girdi - İsrail Gazze'den kısmi olarak çekilmeye başladı

    Filipinler'in güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem

    "Gazze'den kimse zorla çıkarılmayacak"

    İsrail katlettiği 18 bin Filistinli çocuğun isimleri Oslo'da tek tek okundu: ''Tüm çocuklar bizim çocuklarımız''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Özel: AİHM ve AYM kararları uygulanmalı
    Genel

    “İç borç faizi 23 yılın zirvesine yaklaştı”
    Genel

    Ateşkes işgal ve soykırımı sonlandırsın
    Genel

    Ticaret savaşı yeniden alevlendi - Trump: Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacağız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Hayatî ilâçlara ulaşılamıyor'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.