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23 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

İletişim Dairesinden şeyli medya

Ahmet BATTAL
23 Eylül 2022, Cuma
Önceki günkü sansür tartışmasını sansür sebebiyle duymamış olabilirsiniz.

Zaten sansür siz duymayasınız diye var!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da iştirak ettiği büyük bir otel toplantısının yapıldığı bir salona, anlaşıldığı kadarıyla kaçak olarak, her nasılsa, muhalif medyadan (Fox TV’den) bir muhabir hanım da giriyor. 

Hanım dediysek sözün gelişi. 

Belli ki Bakan’ı sıkıştıracak sorular sormaya hazır bir saatli bomba.

Üstelik belli ki toplantı sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının onay verdiği(!) iktidar medyasına açık. 

Bu kaçak durumu fark eden Adalet Bakanlığı bürokratı Bilal Çetin gazeteci hanımı dışarı davet ediyor ama çıkarmayı başaramıyor. 

Bunun üzerine “bari Bakana soru sormayın” diyerek görevini yapmaya çalışıyor. 

Ancak bu sırada her nedense ve her nasılsa hemen yakında kayıtta bir kamera var ve konuşulanlar da videodan duyuluyor:

Basın danışmanı Çetin’in, gazeteciye, Fox TV hakkında bu türden toplantılara giriş yasağı olduğunu ifade etmek maksadıyla “İletişim dairesinden şeyi var” dediği duyuluyor. 

Sosyal medyada konu “medyada sansür” şeklinde takdim edildi. 

Sansür suçtur. 

Çetin’in bu yaptıklarının hukuken suç olmadığını hukukçu olan herkes ve başta bir hukukçu olarak kendisi bilir. Ne de olsa hükümet görevlisidir ve devletinin emrindedir. 

Zaten rivayete göre kendisi de soruyu engelleyemeyeceğini anlayınca çareyi Bakanını arka kapıdan kaçırmakta bulmuş. Kendisi için bu da bir başarıdır. 

Ama sonra olanlar daha ilginç. Eski mesai arkadaşı Abdülkadir Selvi şu tweet’i atarak Bilal Çetin’i savunmuş:

“Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin birlikte gazetecilik yaptığım bir meslektaşımdır. Nezaketle yaptığı bir uyarı üzerinden şov yapmak, Bilal Çetin’e saldırmak haksızlıktır. Meslek hayatının her aşamasına tanık olduğum Bilal Çetin’in yanındayım.”

Bunun üzerine sosyal medyadaki muhalifler Selvi’yi de “sansür taraftarı” ve “ana konuyu gözden kaçırıyor” vs. diyerek topa tuttular. ABD ziyaretlerinde çekilmiş eski fotoğraflarını servis ederek belden aşağı vurmaya çalışanlar bile oldu. 

Bizce de bu olayda ana aktör ve asıl konu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’dır. 

İletişim Başkanlığından “şeyli” medya olmak nasıl bir şeydir? 

Biz “öyle bir şey”li medyadan olmadığımız için “şeyin şeyini” tam bilemiyoruz. Zaten muhalif filan da değiliz.

İletişim Başkanlığı’nın böyle bir yetkisi ve görevi var mıdır? Hukukçular şimdiden cevaplasın. 

Burada suç var mıdır? Buna Ceza Hukuku uzmanları ileride cevap verecektir. 

Asıl tartışılması gereken konular bizce bunlar. 

Ama bugün, ama yarın…

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