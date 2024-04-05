Fırtına geçiyor, kapılarımızı açalım

Geçen haftalarda İstanbul Anadolu yakasında yapılan Yeni Asya’nın 55. Yılı kutlama programındaki konuşmamızda söylediğimiz bazı hususları genişleterek yazalım.

15 Temmuz 2016 fitnesi ve sonrasında yaşanan kitlesel ve ilkesel hukuksuzluklar büyük bir fırtına estirdi. Birileri, Yeni Asya’ya, asla yakışmayacak ve yapışmayacak “darbe taraftarlığı” gibi bir saçma isnadı yapmaya kalktı, ama tutmadı.

Bu fırtınada birileri “cemaat” kavramını ve dik duran ve kendi doğrusu üzerinde giden bütün cemaatleri “muhalif” ya da “devlet düşmanı” diyerek gözden düşürmeye gayret etti. Ama başaramadı.

Cemaatlerin namusunu korumak yine Yeni Asya’nın vazifesi oldu ve o bu vazifesini hakkıyla ifa etti, ediyor.

Yeni Asya bu sisli puslu dönemde dahi bir kutup yıldızı olarak ehl-i iman için istikamet tayini vazifesini sürdürdü. Manşetleriyle, yayınlarıyla ve diğer programlarıyla siyasete ve sosyal hayata yön verdi.

“Kaç oyunuz var ki” diyenlere inat, “fikrimiz reyimizden bin kat kıymetli, siz samimi fikir alıcısı mısınız yoksa rey hırsızı mı” sorusunu sordu ve fikre kıymet verene fikrini bedavaya sattı.

Bu dönemde Yeni Asya’yı sahiplenenler üzerinde önemli bir fitne senaryosu da muhterem Kazım Güleçyüz ve İbrahim Özdabak örnekleri üzerinden sergilendi.

Şükür ki gecikerek de olsa adalet tecelli etti ve Yeni Asya açısından o fırtına önemli ölçüde sona erdi.

Diyebiliriz ki şeytan taşlama etabını hayırlısıyla geçtik, sıra tavafa geldi.

Bundan sonra ne olacak? Ne olmalı?

Elbette herkes kendi hizmetine odaklanmalı.

O gün, toplantıya gelen ve gelemeyip uzaktan izleyen dört gruba şunları söylemiştik:

1-“Misafirim” diyenlere:

Bu bir dua şirketidir, manevî kazançtan zararsız ve hasarsız pay almak istiyorsanız hemen kollarınızı sıvayınız, nefsinizi eziniz ve ev sahibi haline geliniz.

2-“Ben zaten ev sahibiyim” diyenlere:

Fırtına geçti. O halde her gelecek olana ve bilhassa haklı ya da haksız bir sebeple baba ocağından çıkıp gitmiş olan kardeşlerinize - kapıyı çarpıp gitmiş olsalar bile- kalp kapınızı yeniden açma zamanı geldi. Yeter ki gelmek isteyen “adabıyla” gelsin.

Kucaklaşmak için vesileler arayınız ve bulunuz.

Mesela 28 Nisan Pazar günü Ankara’da yapılacak olan Risale-i Nur Kongresi iyi bir buluşma ve kucaklaşma vesilesidir.

3-“İhtiyar oldum” diyenlere:

İhtiyar olduğunuza göre çocuklarınız ve torunlarınız için dünyalık hazırlama zamanınız da geçmiş demektir.

Malvarlığınızın en az onda birini gençlerin yapıp edeceği dijital hizmetler alanında kullanılmak üzere vakfediniz ya da bağışlayınız.

Ama lütfen onların işine karışmayınız. Parayı verenin düdüğü çaldığı günlerde değiliz.

4-Gençlere ve kendisini genç hissedenlere:

Asıl vazife sizde. Pahası biçilemeyen bir marka durumunda olan Yeni Asya markasının itibarını muhafaza etmek ve bayrağı yükseltmek bundan sonra sizin vazifeniz.

Fidanlık ve Hukukçu Gözüyle gibi sayfaları geliştirmek de dijital kitap çıkarmak da sizin işiniz. Basılı neşriyat sizin pek de gündeminizde değil. Farkındayız ve üzülmüyoruz. Zira dijitalin kıymetini zaten biliyorsunuz ve neşriyatımızı dijitalden takip ediyorsunuz.

O halde dijital yayıncılığa destek için meşveretlerin çatısı altında çalışan mütesanit ekipler kurunuz. Tecrübelerden faydalanmayı ihmal etmeyiniz. Mazinizle bağınızı koparmayınız.

Unutmayınız gençler, azınız çok, biriniz bin olacaktır.