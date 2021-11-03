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3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Sen onunla nasıl beraber olursun?

Ahmet BATTAL
03 Kasım 2021, Çarşamba
Bazı internet okuyucularımız kendilerince bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar.

- “Sen filancayla nasıl beraber olursun?”

- “Sen falancayla aynı fikirleri nasıl savunursun?”

- “Sen filanca partiyle aynı ittifakta yer alacak olan bir partiye nasıl taraftar olursun?” 

“Yaptığın yanlış”, ya da “fikirlerin yanlış” diyemeyenlerin klâsik söylemi de bu: 

“Ama sen onlarla nasıl aynı tarafta olursun?” 

Örnekler çoğaltılabilir. 

Bunları yazıp söyleyenlerin iyi niyetli olduklarında şüpheliyiz. 

Ama iyi niyetli muhataplara kendimizi anlatmakla mükellefiz. 

Bir örnek verelim: 

Mecliste tezkere oylandı. İki seçenek vardı. Ya evet ya da hayır denilecekti.

Bazı evet diyenler bazı hayır diyenleri “… ile yan yana” olmakla suçladılar. (Hangilerini aslında neden suçladıkları aslında belliydi). 

Hayır diyenler de evet diyenleri benzer şeyle itham ettiler. 

Demokrasi bu mudur?  

- Bir parti diğer bir parti ile bir konuda aynı fikre sahip oldu diye her konuda aynı mı düşünür?

- Aynı düşündüğünü varsayarsak bu iki partinin ayrı partiler olmasının anlamı nedir?

- Milleti “iki seçenek” cenderesine sıkıştırmak millete hizmet midir, ihanet mi?  

- İki seçenekten birini tercih etmekle karşı karşıya kalana “şu kötü adam o seçeneği tercih etmişti, sen de o seçeneği tercih edersen, demek ki sen de kötüsün” denilebilir mi? 

Ya da şöyle soralım: 

- Ayyaş ile aynı yolda yürüdü diye imam sarhoş sayılır mı?

- Cezaevindeki suçlular da şebeke suyu ile duş alıyor diye şebeke suyu kullanmaktan vazgeçer misiniz?

- Dâvâlı olduğunuz kişi ile aynı berbere tıraş olduğunuzu anlasanız ne yaparsınız?

En zor sorular da şunlar: 

- Siyasetini beğenmediğiniz biri adalet isteyince siz “adalet de neymiş” mi dersiniz? 

- “Onun adaleti batsın” denilir mi? 

- Ya da siyasetini sevmediğiniz biri mahkemede adalet arıyorsa siz o mahkemeye adalet aramaya gitmekten vazgeçer misiniz?

- Siyasetini sevmediğiniz birini sevemez misiniz?

- Sizinle aynı “dünya görüşü”ne sahip olmayan biri sizinle aynı “ahiret görüşü”ne sahip olsa ne yapacaksınız?

- Dünya görüşü sizinkinden farklı olan bir kişiyi Allah Cennetine koyacak olsa “ben onun olduğu Cenneti istemem” diyecek misiniz? 

- “Onunla Cennete gitmektense onsuz Cehenneme giderim” diyenlerin aklına siz de şaşmaz mısınız?

Sorular çoğaltılabilir. 

Ama bu sorulara aynı cevapları vermeyenin aklına şaşmak lâzım. 

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