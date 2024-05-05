BM: İsrail’in Refah saldırısı ‘katliam’

İsrail’in Refah’a herhangi bir saldırısının yüz binlerce insanın hayatını riske atacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi sözcüsü yaptığı açıklamada, İsrail’in Refah’a herhangi bir saldırısının yüz binlerce insanın hayatını riske atacağını ve tüm Gazze Şeridi’ndeki insani yardım operasyonlarına büyük bir darbe vuracağını söyledi.

İsrail, kuzeydeki çatışmalardan kaçan ve geçici barınak ve kamplara yığılan yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş kişinin yaşadığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta, Filistin İslami Direniş Hareketi’ne (Hamas) karşı operasyon düzenleme sözü verdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında; “Bu, sivillerin katledilmesi ve tüm sektördeki insani yardım operasyonuna büyük bir darbe olabilir. Çünkü ağırlıklı olarak yardımlar Refah’tan yönetiliyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi