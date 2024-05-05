İşte Gazze’de anlaşma planı

Gazze’de ateşkes çabaları kritik bir aşamaya geldi. İsrail ile Hamas, Gazze’deki savaşın sona ermesi ve İsrailli rehinelerin iadesi için müzakereleri yoğunlaştırdı.

CIA Başkanı William Burns Kahire’ye gitti. Associated Press (AP) ajansına konuşan Mısırlı bir yetkili, ABD ve Mısırlı arabulucuların Hamas’a sunduğu ve İsrail’in de kabul ettiği teklifin içeriğini paylaştı.

Teklifte altı haftalık acil bir ateşkes ve İsrailli rehinelerin kısmen serbest bırakılması yer alıyor. İsrail’in Gazze’den çekilmesini de içeren teklif üç aşamalı bir süreç öngörüyor. Anlaşmanın ilk aşaması 40 gün sürecek.

Hamas, İsrail’in elindeki Filistinli tutuklulara karşılık kadın sivil rehineleri serbest bırakacak. Bu aşamanın ardından İsrail askerleri Gazze’deki bir sahil yolundan çekilecek ve insani yardımların girişini kolaylaştırmak için iç bölgelere yönelecek. Bu aynı zamanda yerinden edilmiş sivillerin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki evlerine dönmelerine de olanak sağlayacak.

Hamas bu sürede hayatta olan rehinelerin bir listesini verecek. Üçüncü haftada her iki taraf da kalıcı sükûneti sağlamayı amaçlayan dolaylı müzakerelere başlayacak. İlk aşamadan üç hafta sonra İsrail askerleri Gazze’nin merkezinden çekilecek. Altı haftalık ikinci aşamadaysa kalıcı bir sükunet için gerekli düzenlemeler tamamlanacak. Plana göre Hamas askeri cephaneliğini yeniden inşa etmemeyi kabul edecek.