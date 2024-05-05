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5 MAYIS 2024 PAZAR - YIL: 55

Tarihî Yalova Kitabevi kapanıyor

05 Mayıs 2024, Pazar
Yalova’nın bir sembolü daha tarihe karışıyor. Rüstempaşa Mahallesi Hürriyet Sokak’ta bulunan ve geçmişten günümüze kitapseverlerin uğrak yerlerinden biri olan Yalova Kitabevi, ekonomik sebeplerden dolayı kapanma kararı aldı.

Haberi Yalova Kitabevi’nin sahibi Mustafa Aydın’ın eski dostu Yalova eski Belediye Başkanı Yakup Koçak verdi. Koçal, bu kararın mevcut ekonomik şartlardan kaynaklandığını hatırlattı.

HERKESE OKUMA SEVGİSİ VERDİ

Hüzünlü olduğunu söyleyen Koçal, “Her Yalova’nın merkezine gidişimde muhakkak Yalova Kitabevi’ne uğrardım. Beklediğim kitapların gelip gelmediğini sorar, yeni siparişleri verir ve elli yıllık kitapçı, ilkokul arkadaşım Mustafa Aydın’la ayaküstü de olsa sohbet ederdim. Dün de uğradım Mustafa’ya. ‘Kapatıyorum.’ dedi. Anlamamazlığa geldim önce. Uzun zamandır dükkânı döndüremediğini söylüyordu. Çalışanın maaşı için cepten takviye yapıyordu sürekli. ‘Buraya kadarmış’ derken onun da içinin burkulduğunu gözlerinden okuyabiliyordum. Maalesef Yalova Kitabevi de tarih oluyor artık. Mustafa arkadaşım, bu şehrin gençlerine kitap okuma sevgisi verdin elli yıl boyunca. Sana minnettarız. Sağ olasın” ifadelerini kullandı.

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