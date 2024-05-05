Gazze’de yine havadan yardım faciası

Gazze Şeridi’ne askeri uçaklarla atılan ve paraşütleri açılmayan yardım kutuların havadan düşmesi nedeniyle çok sayıda Filistinli’nin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Filistin’in Gazze Şeridi’ne havadan indirilen insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmaması ve bölgede bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu açıklandı. Yazılı açıklama yapan Gazze’deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze Şeridi’nin kuzeyine yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmadığını belirtti. Basal, kutuların bölgede yardım bekleyen bir grup Filistinlinin üzerine düşmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti. Sözcü Basal, ölü ve yaralı sayısı ile yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.

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