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5 MAYIS 2024 PAZAR - YIL: 55

İslam dünyası Filistin’i koruyamadı

05 Mayıs 2024, Pazar 01:16
İHH GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OSMAN ATALAY, “GELİNEN NOKTADA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI, ARAP BİRLİĞİ, DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ VE 57 İSLAM ÜLKESİ GAZZE SOYKIRIMI’NI ÖNLEYEMEMİŞTİR” DEDİ.

Soykırım engellenemedi - İnisiyatif alamadılar

İHH Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay, Serbestiyet için yaptığı değerlendirmede, “Gelinen noktada İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve 57 İslam ülkesinin sahip olduğu maddi ve manevi potansiyeli, Filistin’in uğradığı işgalleri, katliamları ve son Gazze Soykırımı’nı önleyememiştir” dedi. Osman Atalay şöyle dedi:

İnisiyatif alamadılar

 “Gazze ve Türkiye kamuoyunun iktidardan beklentisi çok yüksekti. Fakat ne devletin ne iktidarın askeri ve ekonomik gücü  kamuoyunun beklentilerini karşılayacak durumda değildi. Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Suriye, Irak, Lübnan, İran ve Türkiye ulusal sorunlarının kangren haline gelmiş olması sebebiyle Filistin konusunda inisiyatif alamıyorlar. İsrail, 1948, 1967 ve 1973’de Arap ülkeleri ile giriştiği üç savaşın ardından günümüze Filistin topraklarında 70 yıl boyunca “İşgal” ve “İnşa” politikaları ajandasını hiç bir şekilde ertelemeden sürdürdü.

70 yıldır işgal altında

“Hamas’ın 2000’de Filistin seçimlerini kazanması ile birlikte 2008’den bu yana 16 sene boyunca Gazze hava deniz ve karadan abluka altına alındı. Bu süre içerisinde dört kez Gazze’ye saldıran İsrail’in nihai hedefi Gazze’yi boşaltmak ve Hamassız bir Gazze oluşturmaktı. Maalesef Filistin’e komşu Arap ülkeleri ve İslam dünyası geçen 16 yıllık süre içerisinde Filistin’in korunması için İsrail’e karşı somut ve gerçekçi bir politika ortaya koyamadı. ABD ve İngiltere ise 16 yıl boyunca Orta Doğu’daki Arap rejimlerini baskı, tehdit ve şantajla İsrail ile normalleşme anlaşmasına ikna etmiş ve İsrail’in son kale olarak gördüğü Gazze’yi parçalamasına zemin hazırladı. ABD ve İngiltere’nin en büyük başarısı, İslam dünyasında Şii, Sünni ve Selefi kutuplaşmasını akademik siyasal ve kriminal olarak kurgulamasıydı. (...) İslam dünyası, Filistin sorununda 2012’de yakaladığı en büyük şansını Mısır’da Mursi’yi Sisi’ye kurban ettiğinde kaybetti. (...) İsrail 1948’den bugüne Filistin (Gazze) savaşlarını hiç bir zaman jeopolitik, ekopolitik merkezli kurgulamadı, teolojik kutsal metinler üzerinden yürütülen bir savaş olarak kabul etti. 70 yıldır Filistin’i işgal ajandasından, planlarından takvimsel olacak dahi asla bir adım geri atmadı. (...) Sonuç olarak gelinen noktada İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve 57 İslam ülkesinin sahip olduğu maddi ve manevi potansiyeli, Filistin’in uğradığı işgalleri, katliamları ve son Gazze Soykırımı’nı önleyememiştir.

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