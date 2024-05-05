Gazze’de 80’li yıllara döndük, Gazze’nin yeniden inşası on yıllar sürecek

Birleşmiş Milletler Direktörü Abdallah Al Dardari, Gazze’nin yeniden inşa edilmesinin on yıllar süreceğini ve 40 milyar dolardan daha fazlaya mal olacakğını söyledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arap Devletleri Bölgesel Bürosu Direktörü Abdallah Al Dardari, Gazze’nin yeniden inşa edilmesinin on yıllar süreceğini ve 40 milyar dolardan fazlaya mal olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Al Dardari, BM’deki günlük basın toplantısına online bağlanarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. UNDP’nin Gazze için planladığı erken toparlanma aşamasının 3 ila 5 yıl alacağını ve 2 ila 3 milyar dolara mal olacağını tahmin ettiklerini aktaran Al Dardari, uzun vadeli yeniden inşa planının on yıllar süreceğini söyledi.

Gazze’de 80’li yıllara döndük

Al Dardari, Filistin için insani gelişmişlik endeksinin 20 yıl gerilediğini, bunun Gazze için 40 yıl olduğuna dikkati çekerek, “Gazze’de neredeyse 80’li yıllara döndük.” dedi. Böylelikle Filistin topraklarında son 20 yılda, Gazze’de ise son 40 yılda insani gelişmeye yapılan tüm yatırımların sıfırlandığına işaret eden Al Dardari, yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımların yok olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Al Dardari, Gazze’nin yeniden inşasının 40 milyar dolardan fazlaya mal olacağını hesapladıklarını ifade etti. Gazze’de temizlenmesi gereken yaklaşık 37 milyon ton katı atık olduğunu, buradaki konutların yüzde 72’sinin yok edildiğini kaydeden Al Dardari, bunun ardından boşalan alanlara geçici barınakların inşa edilebileceğine işaret etti.

***

Refah’ta bombalı saldırı: 4’ü çocuk 7 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Refah'ın Ez-Zuhur Mahallesi'nde Filistinli Şahin ailesinin evine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 4'ü çocuk, 1'i kadın 7 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve bazı yaralananlar olduğu aktarıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Refah'a saldıracakları açıklamasının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen yüzbinlerce kişiyi barındıran Refah kentine hava saldırıları artmıştı.

Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını söylemişti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze -aa