"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2025 CUMA - YIL: 56

İbretli bir kıssamız var

Ahmet ÖZDEMİR
21 Mart 2025, Cuma
Hz. Eyyub (as); önceleri servete, mala ve çocuklara sahip zengin bir kimseydi. Allah, Eyyub’u (as) bunlarla imtihan etti.

O ise; Allah’ın verdiği nimetlere şükür etmekten bir an bile geri kalmadı. Bir zaman sonra Allah, verdiği nimetleri, onun elinden teker teker geri aldı. Bunun sonucunda malını, ailesini ve çocuklarını kaybetti. Çok geçmeden ağır hastalıklar da onu sarıverdi. Akrabaları, dostları da, kendisinden yüz çevirip ilişkilerini kestiler. Köy halkı, kendisini köy dışındaki bir çöplüğe sürdüler.  

Hz. Eyyub’un hanımı, ona hem bolluk zamanında, hem de sıkıntı zamanında terk etmeyip yardımcı oldu. 

Eyyub (as), uğradığı sıkıntılar için hiç de şikâyetçi olmadı. Şeytan da, Hz. Eyyub’un yanına sokulup ona hâlini Rabbine şikâyet etmesi için teşvik etmeye çalıştı. Fakat bunda başarılı olamadı. Gerçekten şeytanın vesveseleri Hz. Eyyub’u hastalık eleminden daha çok rahatsız ediyordu. Şeytan bir fırsatını bulup hanımının yanına sokulup, “Daha ne zamana kadar sabredeceksin?” diye vesvese verdi. Bunun üzerine kadın, kocasının yanına gelerek, “Sen, duası, makbul bir Zat’sın. Sana, şifa vermesi için, Allah’a dua etsene!” demişti. Eyyub (as):

“Biz, yetmiş yıl nimetler içinde yaşadık. Bırak da, yetmiş yıl da, sıkıntılar içinde bulunalım!” dedi. 

Eyyub (as); kaybettikleri şeylere ağlayan hanımına, “Onları, bize kim ihsan etti?” diye sordu. Hanımı, “Allah ihsan etti.” dedi. 

Eyyub (as), “Onlardan, kaç yıl yararlandık?” diye sordu. Hanımı:

“Seksen yıl!” dedi. Eyyub (as):

“Allah, bizi, onların yokluğu ile kaç yıldan beri mübtelâ kılıyor?” diye sordu. Hanımı:

“Yedi yıldan beri!” dedi. Eyyub (as):

“Yazıklar olsun sana! Vallahi, sen Rabbine karşı, ne adaletli, ne de insaflı davrandın! Geçim bolluğu ve rahatlık içinde bulunduğumuz gibi, Rabbimizin, bizi uğrattığı şu sıkıntılara da, seksen yıl katlanmamız gerekmez mi? Bunca rahatlık ve bolluk içerisinde geçirdiğin yıllara karşılık bu sıkıntıya katlanmadan bu sıkıntıyı üzerimden kaldırmasını Allah’tan istemekten hayâ ederim” dedi. 

Hz. Eyyub bütün bu sıkıntılara şeytan sebep olduğu için, onu Allah’a şikâyet etti ve “Ya Rabbi, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu” diye yalvardı.1 

Bunun üzerine Allah, şeytanın vesveselerine karşı Hz. Eyyub’un sabrını arttırdı. Artık şeytanın vesveseleri ona hiçbir sıkıntı veremiyordu.

Hz. Eyyub (as), yara bere içinde epey müddet kaldığı hâlde, o hastalığın büyük mükâfâtını düşünerek, mükemmel bir sabırla tahammül edip kaldı. Sonunda öyle bir an geldi ki, hastalık iyice şiddetlendi. Vücudun her tarafına yayıldı. Özellikle yaralarından doğan kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve İlâhi marifet yerleri olan kalb ve diline zarar vermeye başladı. Hz. Eyyub’un kalp ve lisanıyla yaptığı kulluk vazifesini zorlaştırıyorlardı. Eyyub (as) kulluk vazifesine zarar gelir düşüncesiyle, kendi istirahati için değil, belki Allah’a kulluğu için şöyle dua etti: 

“Yâ Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor”2 

 Özetle Hz. Eyyub, malı, ailesi ve bedeni ile ilgili ağır bir imtihana tâbi idi. Fakat o, Allah’a hakkıyla kul olmanın modeli olmuştu. Tükenmez bir sabır gösteriyordu. Sıkıntılara katlanmadaki örnek tutumu, dillere destan olmuştu. İnsanlar, onun sabrını: “Eyyub’un sabrı gibi sabır” diye anlatmaya başladılar. Kısaca o “Sabır Kahramanı” idi. 

Allah, Hz. Eyyub’u (as), şöyle övmektedir:

“Doğrusu Biz onu (Eyyub’u) pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o! O, gerçekten Allah’a yönelirdi.”3 

Allah, yıllar sonra Hz. Eyyub’un duasını kabul edip belayı üzerinden kaldırdı. Eskisinden daha sıhhatli ve daha kuvvetli oldu. 

Eyyub’un (as) sıkıntıları, on sekiz yıl sürdü. Eyyub’e (as):

“Ey Allah’ın Peygamberi! Senin, en ağırına giden belâ, hangisidir?” diye sorulunca:

“Düşmanların şamatasıdır!” demiştir.

 Dipnotlar:

 1- Sad Suresi: 41.

 2- Enbiya Suresi, 83; Lem’alar, s. 20.

 3- Sâd Suresi:  44.

 

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki

    İsrail, Gazze'de yeniden kara işgaline başladı

    'İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı çok büyük ve korkunç bir suç'

    19 şehirde eğitime 1 gün ara verildi

    "Zorluklar geliyorsa, o zorlukla beraber bir ferahlık da gelir"

    İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı

    Trump, işten çıkardığı binlerce federal çalışanı yeniden görevlerine iade etmeye çalışıyor

    İrlanda: Avrupa'nın artık İsrail'in katliamlarına dur demesi gerekiyor

    İsrail'in yeniden başlayan soykırımında katledilen Gazzeli sivil sayısı 710'a yükseldi

    Balıkesir'de kayboldu Çanakkale'de bulundu

    Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor - Demokrasimiz, ekonomimiz ve dış itibarımız zarar görecek

    Kur'ân'ın manaları uyum içindedir

    Kaybımız büyük

    Bütçe, para cezalarıyla ayakta duruyor

    Kur'ân mananın geniş olması için sözü az söyler

    Valilikten 4 günlük eylem ve gösteri yasağı

    Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum ile Elazığ'a kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı

    Üniversitenin yetkisi yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müsbet hareket ve sağduyu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki
    Ahmet BATTAL

    Baş üstü ila gözaltı arası…
    Şükrü BULUT

    Donald Trump’ın cinayeti…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ümitlerin dirilişi
    Faruk ÇAKIR

    İlla hukuk, yine hukuk
    İbrahim Günaydın

    Babası 40, oğlu 120 yaşında
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin ölümü ve Mikail Yaprak
    Risale-i Nur'dan

    Gel, bugün nevruz-u sultanîdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.